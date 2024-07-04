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立院明協商健保修法　衛福部：保障點值入法「恐有調漲保費壓力」

▲▼衛福部次長林靜儀、呂建德，健保署署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部次長林靜儀說明健保法修法。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

為改善健保點值長期偏低狀況，國民黨團與立委提出《全民健康保險法》第六十二條條文修正草案保障點值每點0.95元或1元，歷經兩次協商都無共識，明日將由立法院長韓國瑜主持黨團協商。衛福部次長林靜儀今（4）日下午召開記者會，點值入法將全面改變健保醫療支付制度，等同實質取消總額制度，其影響之廣，醫療費用急速增加將加重民眾負擔，立即面臨費率調漲壓力，更加劇城鄉醫療資源失衡，影響健保穩健發展與制度永續。

今日記者會由林靜儀主持，衛福部次長呂建德、健保署長石崇良一同出席，林靜儀表示，健保總額制度施行多年，穩定國家醫療服務及健康照顧；面對新醫療科技及人口老化等挑戰，賴總統前召開健康台灣論壇，提出健康台灣醫療政策，其中包括確保健保永續經營；衛福部已據以規劃推動健保改革相關措施如下:

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一、 持續擴大資源挹注，維持總額預算適當成長率，並將現行總額項目中，如長照相關、公共衛生、預防保健、基礎資訊建設、護理津貼、癌症新藥暫時性支付等項目，改由公務預算支應，原移出項目之費用留於總額，可挹注改善點值及醫療品質。

二、 為反應實際醫療成本及臨床人員的付出，健保署已於113年6月成立「支付標準衡平性評量規劃專家小組」，將持續邀請相關專業團體或專科醫學會共同討論，優先調升醫事人力投入及急重難症項目，改善醫事人員待遇，以穩固醫療照護量能。

三、 合理分配醫療資源，針對山地離島資源不足地區燈塔型之醫院提供補助，保障其收入或點值，維持在地醫療資源。

四、 規劃百億癌藥基金，以增加民眾使用癌症新藥的可近性，並避免排擠健保資源，後續將每年滾動檢討給付。

林靜儀指出，為使健保資源有效運用提升健保效率，抑制不必要支出，健保署積極推動以下政策:持續推動分級醫療政策及家醫制度，低風險或穩定慢性病人於基層院所照護，讓區域級以上醫院可保存醫療量能照顧高風險或重症病患，以合理分配醫療資源；優化健保雲端系統減少重複用藥、檢查、檢驗；加強醫療服務審查，抑制不當成長；滾動式檢討藥品和醫材給付規範；檢討部分負擔費用。

健保總額預算是對全國民眾健康投資，亦為國家重要社會保險制度；保障健保合理點值，是大家的期盼，但需要審慎以對，多方通盤考量，完備相關配套措施，方能讓總額適度成長、資源合理分配，醫護人員確保合理薪資待遇。

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