解健保財源困境　北榮院長表態「支持補充保費調漲」

▲台北榮總、台大醫院聯合公布研究成果，台大醫院院長吳明賢、北榮院長陳威明一同出席。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

《健保法》修法保障點值，朝野協商三度未達共識，而針對健保財源問題，健保署長石崇良日前拋出調漲「補充保費」，擬加重屬於資本利得類別收入的補充保費費率。台北榮總院長陳威明今（6）日受訪直言贊成補充保費提高。他說，台灣經濟發展越來越好、AI產業引起一陣旋風，背後是有醫界聯手在疫情期間守住第一線，盼企業界更應該給醫界多支持，財務有困難時多給予幫助。

國民黨團、立委提出《健保法》修法將保障點值入法，保障每1點值0.95元或者1元；讓衛福部直言此舉等於實質取消健保總額，影響所及健保費明年就得調漲，而且偏鄉、急重症困難科別弱者更弱，法案經歷三度朝野協商都沒有達成共識。

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台大醫院與台北榮總今日舉辦合作研究計畫成果發表記者會，台大院長吳明賢與北榮院長陳威明一同出席。被問及健保修法與財務相關議題時，陳威明表示，台北榮總和台大醫院都是非營利的國家級醫學中心，肩負守護國人健康責任，如果能落實分級醫療、民眾不要浪費看不必要的診，醫界也要負起責任，不要浪費醫療資源，不該排的檢查不要排，也不要常常叫病人一定要回來回診，在這樣的前提下，如果醫療品質無法得到保障，政府應該給予協助做醫療點值保障。

陳威明說，至少應該要有如他去年喊的「保9保9、長長久久」保障每點0.9元，然而現在公務員又要加薪，加薪雖然對大家是好事，但是醫院又要承擔更多費用，如果沒有點值保障，很擔心醫療品質下降。他說，總額是不得已的辦法，健保也非常不容易，要珍惜這得來不易的幸福。他也笑稱自己的綽號叫「陳健保」，一項很支持健保，如果健保撐不下去，受害的就是民眾。

▲台北榮總、台大醫院公布聯合研究成果，台大醫院院長吳明賢（左）、北榮院長陳威明（右）一同出席活動。（圖／記者洪巧藍攝）

陳威明直言，醫療不斷成長是全球趨勢，如果全球醫療沒有進步、更好的東西推陳出新，我們民眾健康壽命不可能越來越長，衍生費用勢必越來越多，只是給付能不能跟上。

陳威明說，現在看到台灣經濟越來越好，AI產業引起旋風，但他心中卻想著，疫情期間醫界的人流汗守住第一線，讓台灣經濟穩定成長，難道醫界對台灣經濟成長沒有很大貢獻嗎？如果不是所有的醫院聯手幫助國家防疫，我們的經濟、產業，像是半導體產業會不會就全部確診停工呢？

陳威明喊話，國家經濟在發展的時候，企業界更應該給醫界多支持，如果財務有困難要多幫一些，「補充保費我贊成提高」，讓醫界更有力量，守護民眾健康。如果醫界、民眾都遵守規定、雙方自律的情況下，財源還不夠，合理提高保費是應該的，民眾也應支持，創造雙贏。

▲台北榮總與台大醫院舉行合作研究計畫成果發表記者會，發表二項重大研究成果。（圖／記者洪巧藍攝）

吳明賢則提到，台灣最近整體經濟成長發展非常好，當然就執政者、民眾都會想要節省，但是有兩塊是不能省的，一個是教育、一個是健康，這兩類經費絕對不能省。醫療品質要靠很多經費去撐起來，一直省一直省，就像先前輸液問題，點滴藥費一直砍，500c.c.的生理食鹽水比瓶裝水還便宜，省掉的就是健康。

吳明賢強調，這麼好的醫療體系，一定要有合理的給付制度，否則優秀人才不來，國民健康也堪慮。之前他有被媒體問到，輝達創辦人黃仁勳來了之後，高醫、北醫等醫學系申請出現近70名缺額，他當時提出看法是，只要讓年輕人覺得未來沒有希望，教育養成就會產生位移效應。

吳明賢直言，教育和健康不能省，省掉教育就是沒有未來，省掉健康就是沒有現在、沒有性命，他很希望為政者、民眾能夠有這樣的概念，天下沒有白吃的午餐。