豪雨炸台北！住戶崩潰「樓梯變土石流」慘況曝　信義區變一片黃流

記者施怡妏／綜合報導

午後雨勢猛烈，中央氣象署今（10日）下午2時05分發布豪大雨特報，而台北市信義區也傳出淹水災情，松仁路、吳興街都已積水，淹到半個輪胎高，有網友拍下住家樓下的影片，馬路全被泥水淹蓋，變成滾滾黃流，樓梯更是悽慘，彷彿土石流般，水流湍急，黃色的泥水不斷從上方傾瀉。

▲樓梯也下起暴雨。（圖，下同／原PO授權提供）



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有網友在臉書「信義區三兩事」發文，午後雷雨來得兇猛，住家樓下馬路積水嚴重，水淹半個輪胎高，整條馬路變成黃流，中庭花園也全被積水覆蓋，一整片黃，完全看不到磁磚。原PO驚呼，「Ｎ年前有發生過一次，這是第二次，極其離譜，天啊！好誇張喔！」

接著，原PO拍出樓梯景象，戶外雨勢又大又猛，室內也下起大雨，黃色的泥水不斷從樓梯往下流。原PO崩潰表示，「我要從這邊走上去」、「不然我要怎麼回家，好可怕喔，我回家要洗澡了」、「真的很暈」。

影片曝光，掀起網友討論，「三年前淹過一次，也是後面的大排滿出來」、「這裡停車不就完蛋了」、「太扯了啦」、「對，兩三年前也發生過一次，松仁路公車總站這」、「水根本是倒的，希望沒事，這個在地下室的不就危險，希望都平安」、「沒想到這麼嚴重」、「三年前我們住戶地下室滅頂十幾輛車都全毀了」。





水利署指出，台北市大安區、中正區、文山區時雨量達70.5毫米，信義區時雨量達65毫米，因此列為淹水一級警戒，如持續降雨轄內易淹水，村里及道路可能已經開始積淹水，建議民眾即時進行淹水通報及應變。

中央氣象署今日下午2時05分針對15縣市發布豪大雨特報，其中台北市、新北市升級為豪雨等級，時間持續到晚上，並且台北市、新北市大雷雨持續1小時以上。