北市多區時雨量破百！大雷雨狂炸「立榮航班外海繞8圈」

▲ 雨量觀測資料。（圖／取自氣象署官網）※點圖可放大

記者蔡亞樺／台北報導

今（10日）午後對流旺盛，台北市出現大雷雨，雨勢猛烈，中央氣象署觀測資料顯示，台北市信義區、大安區時雨量均破100毫米，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，松山機場作業暫停，立榮UIA512廈門飛松山航班，就在竹苗外海花式繞圈等待條件許可降落。

據氣象署前100名雨量站資料顯示，今天到下午2時40分止，雨量第一名為台北市信義區瑠公國中達到122毫米，其次為台北市信義區四獸山時雨量達116毫米，台北市大安區福州山時雨量也達到110毫米，台北市南港區九如里、信義區挹翠山莊時雨量皆破百毫米。

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▲立榮UIA512廈門飛松山航班，就在竹苗外海花式繞圈等待條件許可降落。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文PO出飛機在上空繞行盤旋的圖片，並表示，台北市很容易午後大雷雨，松山機場作業就會暫停，立榮UIA512廈門飛松山航班，就在竹苗外海花式繞圈等待條件許可降落。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這幾天下午到傍晚，如果有搭乘飛機的旅客，請多注意機場起降情形。

台北市午後開始出現大雷雨，松山機場今日下午1時35分起暫停地面作業；稍早2時30分，雷雨當空狀況已解除，根據民航局統計，受影響航班15架次。

