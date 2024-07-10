暴雨狂炸泥水淹街道！　北市4測站時雨量破百毫米

▲台北午後大雨災情。（圖／翻攝自Facebook／李明賢）

記者郭運興／台北報導

台北市10日午後下起暴雨，國家警報大響。台北市政府表示，因應午後熱對流強降雨，台北市災害應變中心提升為二級強化開設，各區災害應變中心亦同時開設。對此，國民黨台北市議員李明賢表示，南港成福路附近淹水，不僅淹沒路面，高度也超越「半個摩托車」，就像颱風一樣。民進黨台北市議員許淑華則指出，信義區多處淹水，他已聯絡水利處協助抽水。

氣象署發布「天氣警特報資訊」，因台北市大安區福州山時雨量達107毫米，已於14:05將台北市提升為豪雨特報。另外，瑠公國中、信義四獸山、挹翠山莊、大安福州山四個測站均破百。目前對流胞已往東北逐漸移出台北市，但士林北投區及內湖區仍有持續雨勢發生。

對此，國民黨台北議員李明賢表示，台北午後雷陣雨又急又猛，他剛剛手機已經接到「國家級警報」。不過，有南港民眾陳情，包括南港成福路附近店家淹水，不僅淹沒路面，淹水高度也超越半個摩托車，簡直就像颱風一樣。

李明賢表示，今天像颱風的雷陣雨考驗北市排水系統，水利各單位也隨時待命協助排除。此外，他提醒，大家此刻出門千萬小心路況與雨勢， 請注意安全！

民進黨台北市議員許淑華也指出，信義區多處淹水，他已聯絡水利處趕緊提供抽水設備，協助抽水。有任何問題可以留言告知，或撥打 02 2720-0555服務處專線告知。

▼台北午後大雨災情。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）