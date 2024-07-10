大雨轟炸北市傳75件災情！　蔣萬安：各單位成立應變小組持續監控

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）

記者郭運興／台北報導

台北市10日午後下起暴雨，國家警報大響。台北市長蔣萬安表示，因應午後熱對流強降雨，台北市災害應變中心提升為二級強化開設，各單位皆成立緊急應變小組，各行政區災害應變中心同時開設，而截至15:00為止，台北市災害防救辦公室接獲75件災情通報，市內抽水站目前持續抽排水並監控水情，若有發現任何狀況請通報1999，市府各局處將即可進行處理。

蔣萬安指出，截至15:00為止，台北市災害防救辦公室接獲75件災情通報，以道路、住家積淹水為主。市內抽水站目前持續抽排水並監控水情，若有發現任何狀況請通報1999，市府各局處將即可進行處理。他提到，因應挹翠山莊時雨量破100毫米，信義區公所及環保局已前往，針對吳興街600巷進行巡勘及清除側溝雜物。

蔣萬安說，緊急災害指揮部EOC接獲通報，信義路五段二處疑似住戶受困，經消防人員到場確認為住宅內部分積水無大礙。而松仁路260號大樓下沉式廣場疑因雨勢過大及周邊工程施作，發生積水，目前已派員前往抽水。另外，信義車行地下道積水，隨雨勢趨緩已稍退，環保局正協助清理現場及側溝，警察局亦派員兩端協助交管及疏導。

最後，蔣萬安再度提醒大家，低窪地區慎防積淹水，請遠離河川區域、留意溪水暴漲，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，也要注意雷擊與強陣風，以策安全。

▼台北午後大雨災情。（圖／翻攝自Facebook／李明賢）