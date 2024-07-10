俯瞰吳興街「狂炸一整條黃泥水」　照片震撼！退水畫面曝光

▲整條路都淹滿黃泥雨水。（圖／原PO授權提供，下同）



記者劉維榛／綜合報導

雙北炸起猛烈大雨，稍早多處出現積水，甚至淹了半個輪胎高，幾乎半個台北市全都列為一級淹水警戒！而一名女網友PO出信義區俯瞰畫面，道路被黃泥水淹沒，且還有公司與轎車正在行駛，引來網友們大驚「這一篇是目前為止最能反映淹水狀況的照片，唉，希望災情不大」，最新退水畫面也曝光了！

一名邱姓女網友在臉書《信義區三兩事》稍早貼出三張照片，地點位在吳興街公車總站附近，她從高樓俯瞰底下，一整條道路彷彿變成黃泥河水，路上還有公車與轎車行駛中，車的四周也出現波紋，畫面怵目驚心，原PO也祈禱著「希望同事的車車都沒事」。

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底下引來網友驚呼，「奇怪了水溝每年都在挖怎麼還是會淹水」、「剛經過信義地下道封閉」、「剛一度騎車行經水深處熄」、「信義路五段150巷這邊也是淹起來了」、「真的是 一場大雨，整個街上雨茫茫，能見度低」、「我剛剛開在路上以為在野外溯溪」、「這一篇是目前為止最能反映淹水狀況的照片，唉，希望災情不大」；不少人也擔心詢問「水退了沒」。

原PO向《ETtoday新聞雲》表示，目前水位已退去，也提供最新的對比畫面，目前道路都是泥巴痕跡。

▼目前水已退，但道路可見泥巴的痕跡。

