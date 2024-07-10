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藍排審《核管法》核電延役　綠喊未有共識：質詢完就散會！

▲▼台電董事長曾文生 核安會主委陳東陽 經濟部次長連錦彰 核管法 核電 核三除役 教育文化委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▲左起核安會主委陳東陽、台電董事長曾文生。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨多名立委提出《核管法》第六條修法，盼能為核電廠延役解套。立法院教育及文化委員會國民黨籍召委柯志恩今（10日）排審，民進黨立委紛紛呼籲，相關法案在還未有共識下不應進入逐條審查階段，應該於質詢完就散會。

依據《核管法》第六條所訂的《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》中的第16條規定，核子反應器設施運轉執照有效期間累積達40年，仍須繼續運轉者，經營者應於執照有效期間屆滿前5年至15年，填具核子反應器設施運轉執照換照申請書，並檢附相關報告，報請主管機關審核。目前核一、核二、核三各機組均已超過換照申請期限，藍委包括羅智強、蘇清泉、邱鎮軍、王鴻薇、翁曉玲則提案《核管法》修法。

民進黨立委林宜瑾質詢時先喊話柯志恩，如果《核管法》修法真有公益性，大家應爭先恐後提案，但卻只有戰鬥藍，她堅決反對外行立法干涉專業，認為根本不該逐條審查，質詢完就該散會。包括民進黨立委陳秀寶、郭昱晴、張雅琳等也都喊出相同呼籲。

林宜瑾強調，核電廠的安全、核廢的處理、社會的共識，都要具備，否則修法沒有正當性，因為核電事故沒有人能承擔。

民進黨立委范雲受訪時表示，該案不應進入法條討論，因為今天主張的立委，可能不懂風險，但包含安全、成本等等都應考慮，負責任的方法是詢答後讓台灣社會有了解，擇日再議。

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