《核管法》修法應再更多討論！　柯志恩：擇期繼續審查

▲核三廠外觀。（圖／台電提供）

記者皮心瑀／台北報導

由多名藍委提案的《核管法》修正案10日於立法院教育及文化委員會審查，經過相關部會官員報告及委員質詢後，今天排案審查的國民黨籍召委柯志恩指出，該案還需要更多的討論，讓法案更趨完整，因此另擇期繼續審查，此次會議宣布散會。

面對目前核一、核二、核三各機組已超過換照申請期限，藍委包括羅智強、蘇清泉、邱鎮軍、王鴻薇、翁曉玲提案《核管法》修法，盼能為核電廠延役解套。

翁曉玲表示，她所提出修法的主要原因，就是為了幫民進黨解套，如果不修法，那麼賴政府將完全喪失核能發電這個選項，核能可提供大量、穩定的發電，在全球暖化的狀況下，越來越多國家也都重新擁抱核能，這次的修法最重要是讓可以運轉的核電廠繼續運轉，只是在法規上對核能延役限制拿掉，主導權還是在行政院手上，台電不送出，核安會就不可能去核可。

王鴻薇說，停電已經成為台灣人的惡夢，這次提出修法，是希望能做出修正跟檢討，台灣的能源問題已經到了關鍵時刻。國家政策在2050年達到淨零排放，但根據相關研究，若要達到台灣的無碳電力，要增加10倍，有可能嗎？台灣火力發電高達80%，降不下來，讓核電延役是要配合國家政策，另外，新政府說要發展AI，就絕對不能缺電，沒有辦法穩定供電，請問怎麼發展？

核安會主委陳東陽則指出，核一、二廠機組運轉執照均已屆期，進入除役階段，而用過燃料池已近滿貯；至於核三廠用過燃料池貯存空間有限，僅可供約運轉4年多。因此，不論除役或延役，乾式貯存設施必須興建啟用，才能接續相關作業。

陳東陽說，中長期而言，中期暫時貯存或最終處置為必要的設施，核能先進國家如美國等迄今未能定案，還存在很多技術挑戰及社會溝通問題，他表示，國內地狹人稠，更顯困難，主要因為選址不易、民眾溝通以及地方政府態度，成為難以解決的課題。

經濟部次長連錦漳指出，在討論本條例修法的同時，高低階核廢料的選址條例立法及修法，也應該納入討論，有序地推動核廢料最終處置。為確保核安，再運轉必需進行核電廠安全總體、結構設備組件壽期管理、設備汰換更新、福島安全強化及耐震補強評估，並準備相關計畫，配合核安會審查，另社會對核電使用仍有不同意見，故再運轉需取得社會共識才能進行。