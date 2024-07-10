大巨蛋下雨必漏水、座椅吃球　蔣萬安：已與遠雄溝通盡快解決

▲台北大巨蛋。（圖／記者歐建智攝）



記者陳家祥／台北報導

大巨蛋自去年完工啟用後，儘管舉辦多場體育賽事活動廣受民眾、球迷好評，但漏水問題遲遲未改善，每逢大雨必漏水；日前舉辦中職賽事時，更發生「白椅吃球」問題，一度影響比賽進行。對此，台北市長蔣萬安10日說，市府已跟遠雄溝通，最重要是解決目前包括座椅吃球、漏水的狀況。

蔣萬安說，大巨蛋就是很務實面對跟處理承接的問題，包含大巨蛋上任之後積極努力溝通，克服各項法規工程上的困難，第一年就讓它正式完工啟用，而且也積極地邀請很多國際賽事來到大巨蛋舉辦。

接著蔣萬安提到，大家期待大巨蛋可以辦演唱會，所以市府也積極跟議會溝通，非常感謝議長以及各黨團願意協助討論，讓市府能再次發文給中央內政部；市府也積極跟中央溝通，所以內政部也在7月1日回覆會維持一致的立場跟態度，所以市府也積極跟遠雄溝通，正在進行相關的消防安全驗證。

蔣萬安說，相關程序完成，資料送到市府後，體育局會邀相關局處就會依照「台北市大型群聚活動管理自治條例」的規定進行審查，「只要審查過、安全無虞，符合一切標準，我們接下來就舉辦演唱會」。

「所以我們務實面對問題，一關一關的面對解決克服，讓大巨蛋先可以舉辦運動賽事，接下來朝向可以舉辦演唱會。」蔣萬安說，現在遇到漏水、座椅吃球問題，一樣很務實面對克服，所以體育局也再次請遠雄要即刻解決座椅吃球問題，包含透過加裝椅套的方式；漏水則會透過各種工程技術，希望能夠徹底解決。

至於遠雄有無承諾時間表？蔣萬安說，市府正在跟遠雄在溝通，「我們希望他盡快，但是這過程也必須要先去了解真正的問題點在哪裡，以及整體的評估」，最重要是希望解決目前包括座椅吃球的狀況，以及漏水情形。