　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／雙北國家警報響！15縣市豪大雨特報

▲台北市市區午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲午後天氣不穩定，部份地區出現大雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後雨勢猛烈，中央氣象署今（10日）下午2時05分針對15縣市發布豪大雨特報，其中台北市、新北市升級為豪雨等級，時間持續到晚上，並且台北市、新北市大雷雨持續1小時以上。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台北市及新北市有局部大雨或豪雨，桃園至台中、南投地區及雲林以南、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼國家警報響！雙北發布大雷雨即時訊息。（圖／翻攝畫面）

▲國家警報響！雙北發布大雷雨即時訊息。（圖／翻攝畫面）

氣象署提醒民眾，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

此外，氣象署也針對台北市和新北市發布大雷雨即時訊息以及災防告警（PWS），雷雨持續時間至下午3時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲▼國家警報響！雙北發布大雷雨即時訊息。（圖／翻攝畫面）

▲15縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

豪雨特報
影響時間：10日下午至10日晚上
＊豪雨：台北市、新北市
＊大雨：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區

大雷雨即時訊息
影響時間：10日白天
＊警戒區域：台北市、新北市

ET快訊
松仁路「變超長泥水道」掀浪花！人行道沒了　她急躲超商
快訊／雨彈猛攻信義區「整條大淹水」　民眾困店內
快訊／東湖馬路積水「淹到小腿」　騎士放棄騎車！畫面曝光
快訊／半個台北市淪一級！　淹水警戒升高
快訊／信義區「水淹半個輪胎」　畫面曝光
大雷雨狂轟！一票人直擊「消失的台北」　網喊：水用倒的
獨／蛋雞熱死！　蛋農嘆：一個下午就滿地屍體
快訊／雙北7區淹水警戒！　4區列為一級
快訊／國家警報大響！　雙北大雷雨持續1小時
快訊／雨區擴大！　15縣市大雨特報
LIVE／「國會改革案緊急處分」釋憲　憲法法庭召開準備程序庭
快訊／新版新冠疫苗確定選「JN.1」　10月1日開打
三重3死「母懷孕被資遣」　勞工局：若屬實最高罰150萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

妹子搭火車想換位！他一句拒絕「男友懂了燦笑」　2萬人吵翻

松仁路「變超長泥水道」掀浪花！人行道沒了　她急躲超商

雨彈猛攻信義區「整條大淹水」　水淹到小腿！民眾困店內

大雨轟炸！東湖馬路積水「淹到小腿」　騎士放棄騎車…畫面曝

TPASS滿1年「公共運輸人次不增反減」　公路局解釋惹火立委

大雷雨狂轟！一票人直擊「消失的台北」　網喊：文山區水用倒的

快訊／雙北國家警報響！15縣市豪大雨特報

超美畫面！超巨彩虹橫跨八卦山脈　28秒縮時攝影一次看

交往半年！「肌肉男友變肥宅」妹子超頭痛　網曝真相：健身只為求偶

朋友傳LINE！過5分鐘「1舉動」她傻爆眼　兩派掀戰：根本情勒

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

高雄尋獲槍手第2輛車　鹽酸滅證！警：手法縝密

怪手+拖板車堵路中30mins　司機「護欄一頂」展神技脫困

唐治平怒了！批檢警互踢皮球　沒先告知驗屍事宜：荒謬噁心

妹子搭火車想換位！他一句拒絕「男友懂了燦笑」　2萬人吵翻

松仁路「變超長泥水道」掀浪花！人行道沒了　她急躲超商

雨彈猛攻信義區「整條大淹水」　水淹到小腿！民眾困店內

大雨轟炸！東湖馬路積水「淹到小腿」　騎士放棄騎車…畫面曝

TPASS滿1年「公共運輸人次不增反減」　公路局解釋惹火立委

大雷雨狂轟！一票人直擊「消失的台北」　網喊：文山區水用倒的

快訊／雙北國家警報響！15縣市豪大雨特報

超美畫面！超巨彩虹橫跨八卦山脈　28秒縮時攝影一次看

交往半年！「肌肉男友變肥宅」妹子超頭痛　網曝真相：健身只為求偶

朋友傳LINE！過5分鐘「1舉動」她傻爆眼　兩派掀戰：根本情勒

三重弒妻男曾有一段婚！爸媽曝離婚後「心情低落」　不解行凶動機

妹子搭火車想換位！他一句拒絕「男友懂了燦笑」　2萬人吵翻

前身是座百年中藥行！香港九龍城古厝咖啡　重溫上世紀繁華記憶

驚險畫面曝！彰化曳引車「後板台突掉落」　遊覽車迎頭撞上

松仁路「變超長泥水道」掀浪花！人行道沒了　她急躲超商

又見非裔男喪命！美飯店保全「無視呼救」膝蓋壓制畫面曝光

南亞科Q2每股虧損0.26元　總座：HBM供不應求有望拉抬市況

雨彈猛攻信義區「整條大淹水」　水淹到小腿！民眾困店內

昔童星遭虧臉僵「風乾酸梅」　38歲生日PO素顏照網驚

統一獅2.5年約簽下日本投手　高塩將樹前往二軍報到

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

生活熱門新聞

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

公司倒閉「獨留1超強員工」！0薪水天天上班

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

快訊／9縣市大雨特報　下到晚上

野馬網美「國道內線帶領救護車」被轟

江坤俊聲明藏玄機　鄭凱云前夫：嘆為觀止

美國母來台探女　遭和尚性騷要求口交

網購雞蛋平台My Egg無預警歇業　消費者錯愕

台積電「面試8次」全失敗！主管悄曝關鍵　台大哥懂了

存款10萬該忍痛裝冷氣？全場回答一致

「天貺節」迎虎爺生日　專家曝3招補財庫

粉專PO鄭文燦「500萬包色」被灌爆！　公司2度道歉：員工已離職

以為自煮比較健康！他就醫才知罹雙癌

更多熱門

相關新聞

即／雨炸北市！信義區積水「淹半個輪胎」畫面曝

即／雨炸北市！信義區積水「淹半個輪胎」畫面曝

午後雨勢猛烈，中央氣象署今（10日）下午2時05分針對15縣市發布豪大雨特報，其中台北市、新北市升級為豪雨等級，而台北市信義區也傳出淹水災情，松仁路、吳興街都已積水，已到半個輪胎高。

快訊／午後暴雨國家警報響　北市災害應變中心二級開設

快訊／午後暴雨國家警報響　北市災害應變中心二級開設

大巨蛋下雨必漏水、座椅吃球　蔣萬安：已與遠雄溝通盡快解決

大巨蛋下雨必漏水、座椅吃球　蔣萬安：已與遠雄溝通盡快解決

下班尖峰「一堆併排違停」　台北哥閃車險GG氣炸

下班尖峰「一堆併排違停」　台北哥閃車險GG氣炸

午後雨彈來襲「大台北恐有豪雨」　7月中下旬進入颱風活躍季

午後雨彈來襲「大台北恐有豪雨」　7月中下旬進入颱風活躍季

讀者迴響

熱門新聞

台中女老師抱2歲女墜樓亡！老公帶大女兒出國

女兒懷孕遭資遣…母心碎「不想追究」：都叫她不要做

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

台中女師抱嬰墜樓雙亡！保母心碎

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

公司倒閉「獨留1超強員工」！0薪水天天上班

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

育嬰留職停薪師帶女兒墜樓　校方錯愕

昔任職科技公司因懷孕被資遣！三重母子悲慘身世曝

更多

最夯影音

更多

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面