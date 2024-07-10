快訊／雙北國家警報響！15縣市豪大雨特報

▲午後天氣不穩定，部份地區出現大雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後雨勢猛烈，中央氣象署今（10日）下午2時05分針對15縣市發布豪大雨特報，其中台北市、新北市升級為豪雨等級，時間持續到晚上，並且台北市、新北市大雷雨持續1小時以上。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台北市及新北市有局部大雨或豪雨，桃園至台中、南投地區及雲林以南、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率。

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▲國家警報響！雙北發布大雷雨即時訊息。（圖／翻攝畫面）

氣象署提醒民眾，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

此外，氣象署也針對台北市和新北市發布大雷雨即時訊息以及災防告警（PWS），雷雨持續時間至下午3時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲15縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

豪雨特報

影響時間：10日下午至10日晚上

＊豪雨：台北市、新北市

＊大雨：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區

大雷雨即時訊息

影響時間：10日白天

＊警戒區域：台北市、新北市