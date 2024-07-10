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快訊／5月底火警釀2勇消殉職！新竹晴空匯同大樓45天後又竄煙

▲晴空匯地下室冒白煙，警消獲報到場處理。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

▲晴空匯地下室冒白煙，警消獲報到場處理。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

新竹市晴空匯社區大樓日前火警造成2名勇消殉職，不料今(10日)同棟大樓又傳出火警，消防局上午11時39分獲報，該大樓B1冒出濃煙，立即到場佈署水線，並聯繫機電廠商前來協助確認，現已用水線澆淋冒煙處降溫。後續逐層巡視各樓層配電盤，皆無發現異狀，詳細起火原因尚待釐清。

▲▼新竹2名殉職勇消李詠真、周立鑫簡易靈堂曝光 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲新竹晴空匯火警造成2名勇消李詠真、周立鑫殉職 。（圖／記者黃彥傑攝）

晴空匯大樓5月26日發生火警，因內部濃煙密布，造成2名勇消李詠真、周立鑫疑因空間迷航而不幸殉職。未料事隔45天，同一棟大樓今又傳出火警，消防局11時39分接獲通報，該棟大樓地下室出現白煙，但未見火光，立即出動人員到場佈署水線防護。

警消初步了解，現場為B1冒煙，一樓沒有火煙，電梯仍有供電，警消立即聯繫機電廠商前來協助確認，已用水線澆淋冒煙處降溫。警消指出，12時09分指派一組人員由28樓往下巡視各樓層配電盤，皆無發現異狀，後續透過大樓管道間澆淋冒煙處降溫，TIC監測溫度已大幅下降。

新竹市消防局表示，上次火警迄今，大樓已清空，目前沒有住戶在大樓裡面，只有清潔人員進出。今天起火點是公共設施配電線，與上次起火點不同，但奇怪的是，總開關原本是被關掉的，是否有人私自開啟？有待調查釐清。

▼晴空匯5月26日傳出火警。（圖／新竹市府提供）

▲▼新竹晴空匯火警2勇消殉職，住戶疏散下撤畫面曝光。（圖／新竹市府提供）

▼晴空匯火警，內部遭濃煙燻黑。（圖／讀者提供）

▲▼ 新竹晴空匯火警，內部慘況曝光。（圖／讀者提供）

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