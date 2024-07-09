中國網紅在靖國神社脫褲撒尿、噴紅漆寫「廁所」！日本警方成功逮人

▲中國籍網紅在靖國神社噴漆「廁所」，還在石柱撒尿。（圖／翻攝自小紅書）

記者羅翊宬／編譯

位於日本東京都千代田區的靖國神社，在神道教擁有極為崇高的地位、且供奉246萬名英靈，然而今年5月底卻慘遭中國小紅書網紅「鐵頭」羞辱，不僅噴紅漆寫「廁所」，更在石柱撒尿，觸怒日本國內民眾。如今，日本警方證實，已經在埼玉縣逮捕其中一名涉案男子。

根據日媒《讀賣新聞》、《產經新聞》，日本警視廳公安部取得逮捕令狀後，今（9）日在埼玉縣朝霞市，以涉嫌棄物毀損、對禮拜場所不敬等罪名，逮捕29歲中國籍男子。警方認為，該名男子曾於5月31日和其他2名中國籍男子前往靖國神社，對靖國神社造成極具侮辱性的破壞。

警方指出，3名中國籍男子於5月31日晚間9時55分至10時之際，在靖國神社入口處被用來當作「社號標」的石柱上，以紅色噴漆在「神」、「社」兩字之間寫下「Toilet（廁所）」一詞，直到6月1日早晨才被其他路過的行人看見，並向警方報案。

警方分析，在這3名中國籍男子當中，其中一人負責噴紅漆寫下侮辱性字眼、其中一人負責攝影，兩人在靖國神社犯案後，便於6月1日從羽田機場搭機返回中國上海，至於第3名中國籍男子則是在日本定居，最後於9日在埼玉縣落網。

從該段上傳至小紅書的影片中，可以看到網紅「鐵頭」登上石柱脫褲撒尿，如此不敬舉動引發當地民眾譁然。

另外，還有其他人於6月1日晚間發現，中國籍遊客居然在靖國神社的狛犬（高麗犬）張貼紙條，上面以中文寫著「世界人民團結在一起吧」、「但是除了你們（指日本人）以外」，目前警方正在調查兩起事件是否有關。

據悉，在日本若觸犯「禮拜所不敬罪」，對佛堂、墳墓等宗教性質上的崇拜對象構成公然冒犯等舉動，依法可被判處6個月以下的監禁、10萬日圓（約新台幣2萬240元）的罰金。