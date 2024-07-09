　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

未婚男友想去泰國鬆一下！韓女「想起大麻味」嚇壞：敢去就退婚

▲▼南韓女網友禁止未婚夫前往泰國芭達雅旅遊，深怕對方會沾染腥羶色。（圖／翻攝自YouTube）

▲南韓女網友禁止未婚夫前往泰國芭達雅旅遊，深怕對方會沾染腥膻色。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

假設您將於不久之後完婚，然而有天未婚夫卻要求，希望答應讓他和同性朋友前往泰國旅遊，您會答應嗎？南韓一名女性便上網分享她的困擾，她表示未婚夫計畫和其他同性友人前往泰國芭達雅，然而她因為過去曾親眼目睹當地許多「腥、膻、色」，因此不敢答應，甚至以退婚作為要脅手段。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，一名南韓女網友5日在某網路論壇以標題「未婚夫打算在婚前和其他男生前往泰國」發文，她表示即將於近期結婚的男友打算趁今年夏天，和要好的男性好友們一共4人前往泰國芭達雅旅遊，對此她深感不安，於是威脅道，「只要你跟著去，同居、結婚......這些我們就當作沒有發生過吧！」

女網友解釋為何如此反感男友去泰國旅遊，「去年我曾和爸媽前往泰國旅遊，從曼谷一路玩到芭達雅，當一天的行程結束後，晚上來到鬧區散步時，卻被眼前的景象震驚，因為街上竟然連一間餐廳和咖啡廳都沒有，全部都是淫亂的酒吧。」

女網友表示，「泰國小姐姐們全部脫光光、走到街邊招呼旅客進店消費，至於男服務生則是發放露出下體的傳單。整個街上飄滿大麻味，當時我和父母回到飯店後都仍心有餘悸。」

女網友非常擔憂，「街上也不乏年輕的韓國男性，他們表情相當開朗，進去特殊場所買春時竟還肆無忌憚。那時候我就心想，以後絕對不能答應讓男友來到這裡。」

女網友向男友表達擔憂之處，並以退婚等條件要脅後，男友竟然回答道，「沒想到你對我的信賴就只有這樣！我去那裡才不會作怪怪的事，為什麼妳要把我當成那種人？我想趁結婚之前去玩一趟，為什麼妳卻不能了解我。」

其他南韓網友留言回覆，「4名年輕氣盛的男生一起去泰國旅遊，100%一定是想要做那種事」、「就算現在沒有去，結了婚以後還是會去啦」、「我勸妳趕快退婚會比較好」。

ET快訊
午後雷雨區擴大！明起3天最劇　「下最猛地區」曝
快訊／江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光
快訊／瓊斯盃出賽費爭議延燒　籃協再發聲
快訊／雨彈夜襲！11縣市大雨特報
快訊／唐治平拒認母屍批荒謬　檢警後續動作曝
快訊／三重女「胸腹頸背中刀」渾身血倒浴室　命危搶救中
雨炸新北！浮洲車站周圍水淹半個輪胎深
快訊／鄭文燦再度交保　檢方抗告卷證「最速件」今晚送高院

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球最乾燥沙漠綻放「紫色花海」　聖嬰現象重現9年前奇景

近百人洗劫超商40分鐘「整間被搬空」！　美警9小時後才趕到

未婚男友想去泰國鬆一下！韓女「想起大麻味」嚇壞：敢去就退婚

日本與北約擬設專線交流機密情報　強化安保合作

秘魯雪融露出「木乃伊」　竟是失蹤22年美籍登山家

日本7天19人「熱死」！猛暑籠罩全國　9千人緊急送醫

地鐵拍AV！女優激戰2男「月台嗨到車廂上」　人體噴泉逼走乘客

尹錫悅訪美首日抵達檀香山　將前往美軍印太司令部

日本海鷹8死事故　調查報告指「警監與高度管理疏失」

奧運在即！巴黎機場員工「獎金喬不攏」　預告開幕前一周罷工

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

男粉絲虧短今「去養傷退休」　惹怒小S..轟他：麻煩你出去！

全球最乾燥沙漠綻放「紫色花海」　聖嬰現象重現9年前奇景

近百人洗劫超商40分鐘「整間被搬空」！　美警9小時後才趕到

未婚男友想去泰國鬆一下！韓女「想起大麻味」嚇壞：敢去就退婚

日本與北約擬設專線交流機密情報　強化安保合作

秘魯雪融露出「木乃伊」　竟是失蹤22年美籍登山家

日本7天19人「熱死」！猛暑籠罩全國　9千人緊急送醫

地鐵拍AV！女優激戰2男「月台嗨到車廂上」　人體噴泉逼走乘客

尹錫悅訪美首日抵達檀香山　將前往美軍印太司令部

日本海鷹8死事故　調查報告指「警監與高度管理疏失」

奧運在即！巴黎機場員工「獎金喬不攏」　預告開幕前一周罷工

說造LNG船恐成爛攤子　陽明指前十大航商六成新船選LNG

新興6月營收年增四成　Q2加賣船利益EPS估較Q1倍增

去年受傷錯過經典賽　陳子豪看12強：沒有守備難入選

拼命抹精華頭髮卻依舊稀疏？你可能有「後疫情頭皮當代病」

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

快訊／台中霧峰烤漆工廠起火！黑煙沖天火舌狂竄　1人燒傷送醫

快訊／瓊斯盃出賽費爭議　張承中：籃協男、女籃都挺

台灣銘板上半年營收年增10%！看好旅遊旺季換卡潮　擴大冷錢包版圖

快訊／齒模確認是唐媽媽！唐治平拒認批荒謬　檢警後續動作曝

快訊／新北女「胸腹頸背中刀」渾身血倒浴室　命危搶救中

民眾搭竹筏落水抓樹幹求生　泰國大象勇闖暴漲河流救援

國際熱門新聞

韓廉航波音737「機體異常」　急轉降桃機

諾貝爾獎作家孟若「縱容丈夫性侵女兒」　

北韓女主播「站第1排」看槍決！隔日詭暴斃

4歲法鬥「飛機上熱死」　飼主控1規定害死牠

首屆AI小姐出爐！　擊敗1500位佳麗奪冠：我真的很興奮

台積電市值一度破兆！　美股收紅、那指標普寫新高

中國網紅在靖國神社噴紅漆　日本警成功逮人

地鐵拍AV　女優激戰2男變「人體噴泉」

年邁寡婦被孫兒指控是巫師「活活燒死」

戶外飆40度高溫　男用熱車4小時烤出麵包

3萬英呎高空乘客鬥毆　緊急降落被趕下機　

曾挑戰一周只吃7-11　澳洲YTer去世

日本40度高溫　專家：不開冷氣恐危害生命

「滾回家」巴塞隆納反觀光遊行　2女對無辜觀光客射水槍

更多熱門

相關新聞

尹錫悅飛抵檀香山　將訪美軍印太司令部

尹錫悅飛抵檀香山　將訪美軍印太司令部

南韓總統尹錫悅夫婦昨（8）日從京畿道城南市首爾機場搭乘空軍1號專機、正式踏上訪美行程，於當地時間8日飛抵夏威夷檀香山，並由州長格林迎接，兩人除了參謁太平洋國家公墓，還將計畫造訪美國印太司令部總部，成為首位參訪印太司令部的南韓總統，凸顯近年來美韓同盟的重要性。

日本海鷹8死事故調查報告出爐

日本海鷹8死事故調查報告出爐

中國網紅在靖國神社噴紅漆　日本警成功逮人

中國網紅在靖國神社噴紅漆　日本警成功逮人

尹錫悅訪美前開嗆俄國、北韓　克宮不滿回嗆

尹錫悅訪美前開嗆俄國、北韓　克宮不滿回嗆

開山首例　中國籍58歲男登富士山身亡

開山首例　中國籍58歲男登富士山身亡

關鍵字：

日韓要聞南韓泰國旅遊芭達雅

讀者迴響

熱門新聞

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

快訊／確定了！00940配0.05元　94萬股民盼不到調高

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

不是小泡芙！台灣「1零食」全場日本人驚艷

小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面