未婚男友想去泰國鬆一下！韓女「想起大麻味」嚇壞：敢去就退婚

▲南韓女網友禁止未婚夫前往泰國芭達雅旅遊，深怕對方會沾染腥膻色。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

假設您將於不久之後完婚，然而有天未婚夫卻要求，希望答應讓他和同性朋友前往泰國旅遊，您會答應嗎？南韓一名女性便上網分享她的困擾，她表示未婚夫計畫和其他同性友人前往泰國芭達雅，然而她因為過去曾親眼目睹當地許多「腥、膻、色」，因此不敢答應，甚至以退婚作為要脅手段。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，一名南韓女網友5日在某網路論壇以標題「未婚夫打算在婚前和其他男生前往泰國」發文，她表示即將於近期結婚的男友打算趁今年夏天，和要好的男性好友們一共4人前往泰國芭達雅旅遊，對此她深感不安，於是威脅道，「只要你跟著去，同居、結婚......這些我們就當作沒有發生過吧！」

女網友解釋為何如此反感男友去泰國旅遊，「去年我曾和爸媽前往泰國旅遊，從曼谷一路玩到芭達雅，當一天的行程結束後，晚上來到鬧區散步時，卻被眼前的景象震驚，因為街上竟然連一間餐廳和咖啡廳都沒有，全部都是淫亂的酒吧。」

女網友表示，「泰國小姐姐們全部脫光光、走到街邊招呼旅客進店消費，至於男服務生則是發放露出下體的傳單。整個街上飄滿大麻味，當時我和父母回到飯店後都仍心有餘悸。」

女網友非常擔憂，「街上也不乏年輕的韓國男性，他們表情相當開朗，進去特殊場所買春時竟還肆無忌憚。那時候我就心想，以後絕對不能答應讓男友來到這裡。」

女網友向男友表達擔憂之處，並以退婚等條件要脅後，男友竟然回答道，「沒想到你對我的信賴就只有這樣！我去那裡才不會作怪怪的事，為什麼妳要把我當成那種人？我想趁結婚之前去玩一趟，為什麼妳卻不能了解我。」

其他南韓網友留言回覆，「4名年輕氣盛的男生一起去泰國旅遊，100%一定是想要做那種事」、「就算現在沒有去，結了婚以後還是會去啦」、「我勸妳趕快退婚會比較好」。