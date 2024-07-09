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《我推的孩子》現實上演！日女偶像住家遭入侵　母女3人平安

▲▼《我推的孩子》現實上演！日女偶像住家遭入侵　母女3人平安。（圖／翻攝藤咲凪X）

▲藤咲凪住家遭入侵　母女3人平安。（圖／翻攝藤咲凪 X）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本女偶像藤咲凪是雙人團體「最終未來少女」成員，因為長相太過精緻，先前曾被懷疑是AI虛擬臉孔，更自爆現在以單親媽媽的身分育有2個小孩。沒想到，藤咲凪的住處近日發生疑似被粉絲非法闖入的情況，在演唱會結束後緊急透過經紀公司發布聲明。

藤咲凪在聲明中表示，她的住處5日遭人打破窗戶後非法入侵，當時她跟2個女兒、家人外出才沒有受傷。但突然發生安全問題，又要在7日開演唱會，因此讓她非常不安及身心俱疲，所幸表演順利完成，讓她非常感謝粉絲，後續情況將交由律師及警察處理。

▲▼我推。（圖／翻攝自推特）

▲藤咲凪經歷讓大家想到「我推」。（圖／@fujisakinagi、@anime_oshinoko X）

「最終未來少女」9日發布聲明表示，將暫時限制、自律藤咲凪的一切活動。

據悉，藤咲凪因長相精緻而爆紅，去年在節目上自爆是單親媽媽，2個女兒分別為3歲和1歲，瞬間讓大家想到《我推的孩子》劇情，此時又發生粉絲入侵住宅的事件，更掀起網友討論。

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