看不見的歌仔戲　伊甸邀視障者看戲演戲同台飆戲

▲伊甸視障歌仔戲成果展，飾演仙女的阿潔（左二），與其他視障學員小欣（左一），阿元（右一後），小虹（右一前）同台飆戲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

『雖然眼睛看不見，但聽見熱烈的掌聲，我知道自己還能挑戰很多事情！』，今年44歲的阿潔，是伊甸基金會視障生活重建中心的學員，首次於民俗課程—歌仔戲成果展「天下太平」初挑大樑，飾演王母娘娘身邊的「仙女」，阿潔舉手投足間展現十足古典戲劇的魅力。

在舞台上發光發熱的阿潔，17歲被醫生診斷罹患僵直性脊椎炎，除了長時間身體疼痛，由於僵直性脊椎炎屬於全身性自體免疫疾病，阿潔39歲時眼睛開始產生病變，不僅罹患虹彩炎、白內障還有青光眼等疾病，曾在南科工作18年擔任作業員的他，更因為視力惡化沒離開職場，接受多次手術，積極用藥後狀況仍沒有好轉，有長達兩年的時間，阿潔不願意與人接觸互動，把自己關在家裡逐不出戶。

目前右眼幾近全盲，左眼也僅存模糊殘影的她，直到去年來到伊甸基金會視障生活重建中心，接受心理諮商、手杖定位、語音手機使用、電鍋料理…等生活實用課程，雖然眼睛看不見，但透過每一次的料理課，阿潔總能烹飪出色香味俱全的美食佳餚，分享給同學及家人品嘗的同時，更獲得滿滿的成就感，慢慢建立自信後，阿潔現在不僅不在害怕面對人群，更主動爭取歌仔戲成果展中「仙女」的角色，與其他6名視障朋友同台飆戲，為此次歌仔戲締造前所未有的高潮。

伊甸社會福利基金會視障服務處廖美枝處長表示，「眼睛為靈魂之窗，根據台南市政府統計，目前大台南有近5200多名視覺障礙者，近七成年齡為50歲以上。中途失明者常因為視力受損，在心理、工作與生活產生巨大的影響，透過生活重建服務，可以陪伴視覺障礙者依其狀態，重建生活上所需的各項能力，使其走出封閉心門，再次參與社會。洽詢電話:06-2839948。