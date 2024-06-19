▲長榮航空擴大「讓我伴你飛」計劃，捐贈2台早療服務車+4台機車。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

長榮航空響應聯合國SDGs關注兒童生存及發展權，投入「讓我伴你飛」兒童早期療育關注支持計劃年餘，今年擴大舉辦，19日於桃園市蘆竹區長榮航空南崁園區運航大樓，捐贈兒童專車和早療服務車各一台及4輛機車，共逾300萬，給家扶和伊甸兩家基金會，讓社工和職能治療師能夠深入鄉鎮各個角落，便捷服務早療的孩子。

▲長榮航空孫嘉明總經理指出， 2024讓我伴你飛-兒童早療關注支持計劃暨捐贈，擴大辦理。（圖／記者楊淑媛攝）

長榮航空孫嘉明總經理指出，長榮航空長期以來，投入公益，不遺餘力。去年透過家扶基金會接觸到慢飛天使，也認識到友善共融的社會環境議題，參與公益服務的長榮同仁，因為付出而集結更多正能量，今年結合家扶和伊甸擴大舉行「2024讓我伴你飛-兒童早期療育關注支持計劃暨捐贈」，期喚起企業及各界對早期療育孩子的關注與支持。

▲長榮航空捐贈行動早療車及機車各一台給家扶基金會，周大堯執行長(右)致贈感謝狀給長榮航空孫嘉明總經理。（圖／長榮航空提供）

由於，長榮航空同仁因為投入「讓我伴你飛」兒童早期療育的公益活動，發現在偏鄉地區，社工和職能治療師要把愛和資源送到早療孩童家中，交通工具相當重要，因而促成今日捐贈兒童專車和早療服務車及4輛機車，交由家扶和伊甸兩基金會，提供彰化和基隆兩縣市及離島馬祖，做為服務早療孩童的據點使用。

▲長榮航空捐贈1台幼兒交通車及3台機車給伊甸基金會，伊甸基金會陳宇昭董事長(右)致贈感謝狀予長榮航空孫嘉明總經理。（圖／長榮航空提供）

家扶基金會周大堯執行長表示：家扶基金會投入早療服務超過30年，近年更致力於對發展遲緩預防、拓展至偏遠地區、甚至延伸至小學等，為兒少需求提供整合與延續的服務。感謝長榮航空看到慢飛天使的需要，連續兩年舉辦「讓我伴你飛」活動，去年長榮航空及員工匯聚了超過 130 萬的善款，今年的愛心又更加豐沛了，其投身公益的行動力也充分落實社會企業責任。」

▲長榮航空同仁捐贈有助於促進感覺統合、手眼協調等功能的玩具禮物，以實際行動支持慢飛天使。（圖／長榮航空提供）

伊甸基金會陳宇昭董事長表示：「伊甸基金會早療服務開展至今，已經邁向30個年頭，看見在偏鄉離島地區早療家庭的需求。相繼在澎湖、小琉球以及馬祖提供服務據點，讓孩子不再因為昂貴的交通成本、不穩定的療育資源，犧牲了長大的機會。

▲長榮航空舉辦「飛行參訪日」活動，邀請25組慢飛家庭前往長榮航空南崁園區。（圖／長榮航空提供）

2024年長榮航空「讓我伴你飛」兒童早期療育關注支持計劃，自4月開始在企業內部發起募款活動，更結合長榮航空轄下系統公司，包含長汎假期、長榮空運倉儲、長榮空廚、長榮航勤、長榮航太及立榮航空的力量，一起傳達溫暖與愛心。除了舉辦早療互動講座，也邀請同仁齊心為「慢飛天使」募集愛心並進行禮物包裝，對外則以社工視角拍攝兩支紀錄片，帶領社會大眾深入台灣鄉鎮角落及離島，一起關注偏鄉早療的現況。

此外，長榮航空並在上個月的5月10日，邀請25組慢飛家庭來到長榮航空園區，參加『飛行參訪日』活動，為慢飛天使們舉辦一場別開生面的親子活動！