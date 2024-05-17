三大歌仔戲祝賀520總統就職　黃偉哲陪準總統賴清德觀賞首場大戲

▲準總統賴清德特地南下，在黃偉哲市長陪同下，觀賞由秀琴歌劇團帶來的首場大戲《蟠桃大會慶狀元》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第16屆總統、副總統將於5/20就職，台南安平在地廟宇特邀秀琴歌劇團、唐美雲歌仔戲團及明華園戲劇總團，5/17-19在林默娘公園連演3天大戲，17日晚上準總統賴清德特地南下，在黃偉哲市長陪同下，觀賞由秀琴歌劇團帶來的首場大戲《蟠桃大會慶狀元》。

準總統賴清德肯定台南市重視傳統藝術傳承，並感謝每位來支持大戲的鄉親。市長黃偉哲陪同觀看並表示，台南以連演3日大戲來祝賀總統就職，活動現場並設有媲美國宴的「囍市集」，邀請全國民眾一起共襄盛舉，共慶國家盛事。

《蟠桃大會慶狀元》於17日晚上7時半正式開演，現場超過2500人齊聚觀賞。準總統賴清德特別提早抵達林默娘公園，在黃偉哲市長的陪同下前往囍市集走逛，與店家、民眾親切互動，並在開演前進行祈福敲鑼儀式，敲響鳴鑼三聲，為國人及國運祈福，台南市副市長葉澤山、趙卿惠，議長邱莉莉、副議長林志展率領台南市議會多位議員，安平開台天后宮總幹事林國明、安平觀音亭主委顏東賢、安平港仔尾社靈濟殿主委何志章、安平全臺金龍殿主委陳展川皆親臨現場，見證榮耀時刻。

準總統賴清德首先向台南市民鞠躬致意，感謝台南鄉親ㄧ路給予支持，讓他從國大代表到今日當選總統。賴清德表示，過去村庄有大喜事時，就會連演三天大戲，今日活動不僅是要迎接台南400，也是要慶祝2024年來自台南的總統、副總統上任，他要謝謝台南四間在地廟宇，也要肯定台南身為文化首度，傳承文化的精神。

市長黃偉哲表示，這個禮拜可說是南方有囍，不僅總統就職國宴首度移師台南，安平民間四大廟主動發起「民安吉慶 南方有囍」活動，邀請三大知名歌仔戲團連演三日大戲，還有囍市集提供民眾品嚐美味的台南小吃，除為5/20總統就職獻上祝福，相信參與的民眾也必能滿載而歸。

17日登場的秀琴歌劇團，團長張秀琴不僅是去年文化部文協獎章得主，更是台南市榮譽市民。此次秀琴團長特別親身上陣領銜主演《蟠桃大會慶狀元》，演繹傳統神話中的蟠桃盛會，也為國家新氣象獻上祝福。18日（六）則由唐美雲歌仔戲團的唐美雲、許秀年、王金櫻及小咪四大國寶同台飆戲《龍鳳情緣》，描述靈鳳公主女扮男裝私自離開皇宮遊山玩水，南山遇上歐靖龍，成就一場才子佳人的愛情喜劇，慶祝國家有囍。19日（日）則由明華園戲劇總團當家小生孫翠鳳領銜主演《劍神呂洞賓》，將大家熟知的八仙傳奇故事改編為魔幻大戲，流暢轉場預祝國政行雲流水、國家風調雨順。三大歌仔戲團輪番獻演，機會難能可貴，邀請市民及國人一起來大飽眼福，共同慶賀南方喜事、祈願國泰民安，吉慶有餘。

安平開台天后宮指出， 5/17-19「民安吉慶南方有囍」三日連演活動現場，除精彩歌仔戲演出外，每天自下午5時開始，在林默娘公園停車場將同步舉辦國宴等級「囍市集」，22家台南各式小吃名店將齊聚一堂，帶給民眾一場豐富的在地美食饗宴。歡迎全國民眾一同前來，一邊欣賞傳統戲曲，一邊品嚐台南在地美食小吃，品味台南特有的美食文化，感受這座城市獨特的生活步調及幸福魅力。