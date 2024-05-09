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台鹽公司攜手伊甸基金會守護身障　捐款贈好禮

▲伊甸學員送上親手畫的圖，感謝台鹽公司連續12年支持伊甸基金會《成人身障服務計畫》，陪伴學員成長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲伊甸學員送上親手畫的圖，感謝台鹽公司連續12年支持伊甸基金會《成人身障服務計畫》，陪伴學員成長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台鹽公司連續12年攜手伊甸基金會做公益支持募款贊助，9日由台鹽公司總經理陳世輝、副總經理李杰翰帶領同仁前往伊甸基金會擔任一日企業志工，陪伴身障學員手做甜心白玉丸子，並贊助清潔禮盒作為伊甸基金會捐款回饋贈禮，以行動傳愛支持身障就業，號召民眾一同守護身障朋友。

伊甸基金會《成人身障服務計畫》協助身障學員生活自理及就業培力，進而幫助照顧者獲得喘息支持性服務。伊甸設立職業訓練班協助就業，也為身障學員開啟不同職涯，體現「天生我材必有用」的目標。

台鹽公司力挺伊甸基金會，台鹽公司總經理陳世輝連年號召同仁支持，9日陪同身障學員製作白玉丸子，在台鹽志工們的協助下，全神貫注地搓揉白玉丸子，每一顆用心揉成的丸子都滿懷對母親的感恩，祝福媽媽每一天像白玉丸子一樣甜蜜圓滿。

▲伊甸學員送上親手畫的圖，感謝台鹽公司連續12年支持伊甸基金會《成人身障服務計畫》，陪伴學員成長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台鹽公司總經理陳世輝（二排左四）、副總經理李杰翰（二排中）帶領台鹽同仁，一同參與伊甸一日志工活動，以行動傳愛支持身障朋友。

台鹽公司總經理陳世輝表示，伊甸基金會訓練身障學員擁有獨立作業能力，克服身體障礙完成白玉丸子，每年來都看到他們的職能不斷進步，讓媽媽不用擔心，便是最好的母親節禮物。

伊甸基金會台南區區長張盟宜感謝台鹽公司大力支持基金會照顧身障學員，在五月這個感恩季節舉辦志工活動，格外溫馨，也提醒大家母親節別忘了向最親愛的媽媽致謝。台塩生技門市及台塩線上購值此佳節也推出感恩慶向媽媽致意。

台鹽公司拋磚引玉邀請民眾加入守護身障朋友的行列，凡捐款支持《成人身障服務計畫》，每月捐款300元持續一年，或一次捐款3600元(含以上)，可獲得台塩生技清潔禮盒一盒。(伊甸捐款帳號：187-828-57，戶名：財團法人伊甸社會福利基金會，或洽06-2146990轉303辛小姐)；台鹽產品相關資訊則可洽詢客服專線0800230990及台塩線上購網站：https://www.taiyen.tw/。

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