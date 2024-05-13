3大輔導金鼓勵！高雄傳藝園區新定位「歌仔戲中心」接力演出到8月

▲高雄擁有最多立案的歌仔戲劇團，文化部將高雄傳藝園區定位為「臺灣歌仔戲中心」，推動歌仔戲發展。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

為支持歌仔戲發展，文化部今（13）日公布兩項補助計畫，包括「出角－歌仔青世代」新編製作、「歌仔戲旗艦展演」，還有先前已公布的「外台2.0」展演補助等，將以3大輔導金鼓勵民間劇團持續歌仔戲製作。同時文化部也定位高雄傳藝園區為「臺灣歌仔戲中心」，期盼以專責人力、經費資源、黑潮、語言發展計畫等，推動歌仔戲發展。

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▲▼文化部將高雄傳藝園區定位為「臺灣歌仔戲中心」，推動歌仔戲發展。（圖／文化部）

文化部表示，為使民間團隊有充沛時間提出計畫，3項輔導金特別錯開收件受理時間，其中已於5月1日公告、6月16日截止徵件的「外台2.0」展演專案補助計畫，鼓勵各劇團以既有經典外台劇目或舊有編製劇目重製為基礎，就老戲劇本修編、導演編排、音樂定譜設計、視覺設計等重新整合演出，提升整體節目演出效果。

今日公告的「出角－歌仔青世代」新編製作補助計畫，鼓勵青年以現代編導觀念編創傳統戲曲，讓新一代創作者透過本土元素創作出屬於臺灣本身的文化，並提供展示創作的機會，自5月15日至7月1日收件。

而「歌仔戲旗艦展演」補助，則鼓勵歌仔戲團以臺灣在地故事創編大型歌仔戲，故事題材可扣合現代議題、編導創意可融入現代手法、舞台設計可引入現代劇場技術，以優質節目提升歌仔戲劇場展演能量，收件日期自5月15日起至7月31日截止。

▲▼高雄擁有臺灣最多立案的歌仔戲劇團、最多的從業人員與忠實觀眾群，具有蓬勃旺盛的發展動力。（圖／文化部）



文化部指出，除了持續以軟體計畫扶植歌仔戲發展，也關注民間倡議多年的「歌仔戲中心」提議。經考量高雄擁有臺灣最多立案的歌仔戲劇團、最多的從業人員與忠實觀眾群，具有蓬勃旺盛的發展動力，文化部將今年完成重新整建的「左營海軍中山堂」及新建「綜合大樓」所在的高雄傳藝園區，定位為「臺灣歌仔戲中心」。

文化部說明，中山堂於1950年開幕，原是作為海軍集會場所，後改為電影院，1960年代後開放一般民眾觀賞電影，直到2009年底吹熄燈號。2013年高雄市政府登錄為歷史建築，文化部於2017年動工重新整建，歷經多年，於今年4月中旬完工，現正進行試營運。

試營運期間，傳藝中心特別安排全臺灣由南到北16個歌仔戲團於每週六、日下午，接力演出至8月；目前亦已完工的新建綜合大樓，則規劃作為展示、研習、排練場地，併隨近期正式開放將推出《歌仔上媠》特展，以歌仔戲發展史呈現各階段的演出型態。至於園區整體也將與豫劇團跨界合作、相輔相成，共榮發展。

▲▼文化部長史哲表示，期許歌仔戲中心能以專責的人力、經費資源等，全方位保存及傳承臺灣歌仔戲藝術。（圖／文化部）

文化部長史哲表示，期許歌仔戲中心能以專責的人力、經費資源等，全方位保存及傳承臺灣歌仔戲藝術，在既有生態基礎及演出類型上，輔以文獻整理、修編應用及當代演出製作模式，提升整體演出內容與品質；並透過前後場人才培力計畫傳承技藝，致力鞏固舞臺演出核心，也藉由各類型推廣活動，拓展民眾參與面向與深度，開發各類型觀眾群，強化觀眾對歌仔戲的黏著度。期盼「臺灣歌仔戲中心」不僅立足高雄，亦能將歌仔戲的種子散佈全臺灣，甚至國際。