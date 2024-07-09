林士傑遺體電腦斷層「部分子彈仍卡體內」　下午解剖+彈道比對

記者林東良／台南報導

台南市區漁會理事長、市議員林依婷父親林士傑，8日清晨於自家門口遭嫌犯以近距離行刑式開槍，經過急救30分鐘後，仍傷重宣告不治，台南地檢署檢察官9日將遺體運高雄殯儀館進行「電腦斷層掃描」，發現部分子彈仍在死者體內，下午將進行解剖鑑定及槍創、彈道比對，以確認死者確切遭槍擊情況及死亡原因。

▲台南市刑警大隊長張文源上午說明林士傑遭槍殺案最新偵辦進度。（圖／記者林東良攝）

台南地檢署襄閱主任檢官蔡宗聖指出，台南地檢署主任檢察官黃淑妤、檢察官高振瑋上午會同法醫前往高雄市立殯儀館就林姓死者進行電腦斷層掃描，發現部分子彈仍在死者體內，今日下午將由法醫師在台南市立殯儀館進行解剖鑑定及槍創、彈道比對，以確認死者確切遭槍擊情況及死亡原因。

▲▼台南地檢署主任檢察官黃淑妤（左）、檢察官高振瑋（中）及法醫（右）上午到高雄殯儀館 。（圖／記者陳宏瑞攝）

據了解，林士傑8日準備外出爬山，遭到埋伏黑衣槍手持槍以近距離方向掃射，且槍槍致命，初步相驗，發現頸部、胸腔、肩膀、手臂均有槍傷，初步研判死者頸部及胸腔中彈為致命傷。由於林士傑身份特殊，再加上根據各種跡象顯示，槍手已經埋伏許久，警方立即成立專案小組展開追查，繼於新建路53巷找到嫌犯作案車輛後，又在高雄地區尋獲疑似第二輛車，在現場發現鹽酸空瓶，車內疑似遭鹽酸潑灑，懷疑槍手等人滅證，且該車為權利車，增加檢警專案小組偵辦難度。

台南市刑警大隊長張文源9日上午說明林士傑遭槍殺案最新偵辦進度，證實確實在高雄地區找到第二輛車，高度懷疑為槍手作案車輛，目前正在進行相關證據連結。

張文源表示，目前專案小組不眠不休持續調查中，全案諸多線索，將逐一釐清調查中，包括傳出近期有人透過關係找上林士傑，希望他能從安平港「運一些東西進來」，遭到拒絕一事，相關線索都會一一釐清核實，不排除任何可能性。

▲相驗結束後林士傑遺體運回台南 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

張文源強調，針對現場總共拾獲11彈殼3彈頭部分，林士傑身上到底身中幾槍，下午將由法醫針對此部分進行解剖，待解剖鑑識報告出爐才有進一步答案；至於一人犯案或是否有接應共犯，目前也正釐清調查中，基於案子在偵辦階段，不便透露說明，但檢警專案小組全力追查槍手到案。