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高雄內門紅面觀音總廟金爐啓用　3千人共襄盛舉

▲▼內門紅面觀音總廟於七日舉行金爐啓用剪綵開光大典，宜清富主委與嘉義區漁會林水樹榮譽理事長和友宮廟殿代表共同剪綵。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲內門紅面觀音總廟於七日舉行金爐啓用剪綵開光大典，宜清富主委與嘉義區漁會林水樹榮譽理事長和友宮廟殿代表共同剪綵。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄內門紅面觀音總廟於七日舉行金爐啓用剪綵開光大典，吸引近三千人到場觀禮，盛況空前。宜清富主委與嘉義區漁會林水樹榮譽理事長和友宮廟殿代表共同剪綵，舞獅團熱配合內門國小宋江陣表演，現場氣氛熱烈。

金爐啓用大典是內門區的一大盛事，一早就進行交通管制，但人車仍大排長龍。附近居民說，盛況好比年度內門宋江陣盛會，甚至有過之而無不及，印證全台第一尊紅面觀音佛祖，神威顯赫，香火鼎盛。

金爐座落在廟前廣場左側，高38.2尺，採青斗石八卦造型，八面均刻有龍柱和天官賜福、三星拱照、五路財神、五福呈祥、招財進寶、加官進爵等立體浮雕，人物和花鳥刻得栩栩如生，凸顯出雕刻師傅的功力。

▲▼內門紅面觀音總廟於七日舉行金爐啓用剪綵開光大典，宜清富主委與嘉義區漁會林水樹榮譽理事長和友宮廟殿代表共同剪綵。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼內門紅面觀音總廟於七日舉行金爐啓用剪綵開光大典，吸引近三千人到場觀禮，盛況空前。（圖／記者吳世龍翻攝）

開爐儀式由道長選吉時請神、開光，由內門紅面觀音總廟宜清富主委擔任主祭官偕同嘉義區漁會林水樹榮譽理事長、媽祖聯合會台灣總會李仟萬理事長、內門區陳景星區長、雲林西螺廣福宮老大媽林勝雄董事長、屏東萬丹萬惠宮蔡聯慶主任委員、嘉義笨港口港口宮陳慶堂主任委員、台中寶島贊綜合股份有限公司朱璨詮董事長等24人出席八卦金爐剪綵起火儀式，來自全台各地友宮、廟殿、各地信眾熱烈參與，場面熱鬧盛大。

宜清富主委表示，38.2尺高的金爐因應時代需求採環保設施，雖非全台最大，但從製作、運送到組裝過程，幸好觀音佛祖庇佑，真可謂關關難過關關過，才能在吉時順利啟用。

▲▼▲▼內門紅面觀音總廟於七日舉行金爐啓用剪綵開光大典，宜清富主委與嘉義區漁會林水樹榮譽理事長和友宮廟殿代表共同剪綵。（圖／記者吳世龍翻攝）

新啓用的金爐是由亞洲最大的建廟工廠設計完工，是台灣廟宇設計建造第一品牌，同時是台灣少見擁有數十位製作廟宇金爐，經驗豐富的國寶級師傅協力完工，本座金爐外觀青斗石精雕細琢後，再由屏東運送至內門以吊車組裝而成，工程浩大。

宜清富再次表示，感謝製作廠的全力協助，也要感謝功德主們的大力捐獻，相信在紅面觀音的庇佑下，必能國泰民安、風調雨順。近期於國曆十月十六日至十月二十一日(農曆九月十四起至九月十九日)舉辦祈福齋醮五天法會及國曆11月24日將舉辦台灣寺廟金蘭會全國107間地方大廟聯誼大會，由台灣寺廟金蘭會主辦，高雄內門紅面觀音總廟承辦，屆時也歡迎全國信徒至內門紅面觀音總廟參拜。

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