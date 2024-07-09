台版《政壇旋風》！　趙少康肯定桃檢敢辦鄭文燦「證明上面沒擋」　

▲鄭文燦涉貪羈押庭。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦近日深陷與「華亞科技園區」的開發弊案，震驚外界。對此，前中廣董事長趙少康今（9日）表示，鄭文燦過去被外界謔稱「鄭百億」，在地方上關於土地的風評傳得沸沸揚揚，檢方怎麼可能不知道？他認為，民進黨現在就是韓劇「政壇旋風」的真實寫照，靠學生運動、群眾運動上位成為執政黨，但黑金、腐敗的程度，卻遠超過去要打倒的特權勢力。

趙少康表示，鄭文燦被外界謔稱「鄭百億」，在地方上關於房產、土地的風評傳得沸沸揚揚，連他在台北都聽到一堆傳聞，檢方怎麼可能不知道？相信這次不是上面交辦，而是檢方主動偵辦，而且要動鄭文燦，一定會引發「政壇動盪」，實在應該給予檢察官肯定。

趙少康指出，檢察官辦鄭文燦，基於檢察一體，事前一定會層層向上呈報，能辦到這裡，至少證明上面沒有阻擋檢方辦案。鄭文燦跟賴清德同屬新潮流，事發後，賴清德只要求「勿枉勿縱」，沒替鄭文燦的清白背書，也看得出端倪。

趙少康質疑，不論羈押庭的承審法官安排有沒有問題，檢方申請四次搜索票為什麼都沒獲准？看來桃園地方法院的態度十分奇怪，貪汙案的證據很不容易收集，如果桃園市長沒有政黨輪替，人證、物證一定會被隱瞞，增加辦案難度。

趙少康也提到，如果基隆市長沒有政黨輪替，現在「東岸廣場財產」市府還是拿不回來，過程中的藏汙納垢也沒機會被關注。

最後，趙少康強調，雖然「鄭文燦涉貪案」很難不聯想到民進黨內的政治鬥爭，但是小老百姓更關心的是，民進黨早就失去，早年為台灣民主打拼的創黨精神，簡直就是韓劇「政壇旋風」的真實寫照，靠學生運動、群眾運動上位成為執政黨，但黑金、腐敗的程度，卻遠超過去要打倒的特權勢力。

▼趙少康肯定檢方偵辦鄭文燦。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）