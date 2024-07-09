快訊／聲押庭4hrs結束！　法院裁定「鄭文燦1200萬交保」

▲鄭文燦。（圖／記者黃克翔攝）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦因涉嫌在任桃園市長期間貪污收賄，日前遭檢方聲請羈押，桃園地方法院6日裁定他以500萬元交保，限制住居、出境與出海。檢方不服當庭提出抗告，高院8日裁定全案撤銷發回桃園地院，全案於9日上午再度召開聲押庭，稍早結果出爐，法院裁定1200萬元交保。

桃園市政府先前推出「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，規劃將工五工業區東側的農業區一帶近50公頃土地進行都市計畫區段徵收。

而規劃區外有一筆9.5公頃農地的地主群也想藉此牟利，遂組成重劃會，向桃園市政府申請自辦重劃，並企圖行賄官員，讓農地強行闖關列入規畫區使用。重劃會楊姓成員2017年9月間拿出千萬元，透過與鄭文燦熟識的廖姓男子行賄。

檢方6月發動偵查，將楊、廖2人帶回訊問，並持續蒐證，於5日鄭文燦自日本度假返國後將人帶回偵訊，認定他涉犯《貪污治罪條例》「違背職務收賄」重罪、犯罪嫌疑重大，又有勾串共犯、證人之虞，6日凌晨向法院聲請羈押禁見。

桃園地院裁定鄭文燦500萬元交保，限制住居、出境與出海。檢察官當庭表達不滿並提出抗告，怒批「行賄的收押，收賄的卻放了」。高等法院8日裁定，將全案撤銷發回桃園地院，聲押庭於9日上午10時召開、下午2時13分結束，稍早法院裁定，鄭文燦以1200萬元金額交保，限制住居、出境、出海。