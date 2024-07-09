海軍士官變共諜獲利17萬　國防部：保防反情報作業時發現異常

▲國防部發言人孫立方。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

前海軍新訓中心上士陳毅閔因財務問題，被中國情治人員吸收為共諜，獲利17萬元。對此，國防部發言人孫立方9日表示，此案進入司法程序，此案是由部隊保防機制進行反情報作業過程中發現異常，便與國安團隊有綿密合作而偵破。他說，整體而言，近年很多共諜案，是由內部官兵檢舉、保防機制所發現，這凸顯這部分所產生的成效。

該位上士陳毅閔遭到吸收後，利用職務之便，在宜蘭、屏東等地，以手機偷拍海軍人事、訓練、基地照片等機密資料，4度洩漏給中國的情治人員，獲利達17萬元；而高檢署已依《陸海空軍刑法》、《貪汙治罪條例》起訴陳毅閔。

有關此案，孫立方表示，該案已經進入司法程序，此案是由部隊的保防機制做反情報作業過程中，發現異常狀況，發現之後跟國安團隊有綿密合作，偵破整個案件狀況，目前已移送司法單位做進一步處理。

孫立方指出，近年來，中共敵諜滲透對國軍有相當嚴重威脅，這種威脅程度，不次於飛彈或是機艦的威脅，因為這樣原因，在保防教育跟反情報機制跟國安團隊聯防機制運作上，都有很多加強。

孫立方表示，近年有相當多共諜案，是由內部官兵檢舉或保防機制運作所發現的例子很多，凸顯這部分所產生的成效。至於官兵財務的問題，確實也發現必須要持續加強，近年對於官兵包括理財教育跟觀念建立做了很多努力，積極避免官兵落入敵人陷阱當中。