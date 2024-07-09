漢光40演習有「5大驗證重點」　去中心化指管、夜戰、交戰規則

▲國防部發言人孫立方少將。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

國防部9日舉行例行記者會，說明一年一度漢光40號演習規劃。根據規劃內容，本次採實兵、實地、實時、實裝方式，規劃部份海空兵力實施對抗操演。本次驗證有5大重點，包括：去中心化指管、聯合作戰計劃、整體後勤支援、連續及聯動原則，以及交戰規則。

國防部表示，在歷年演習所奠定基礎，及趨近實戰化的要求下，分由戰役、作戰與戰術等層級，設計仿真戰場想定及輔助狀況，誘導官兵操演，以驗證聯合作戰計畫可行性，及各級部隊執行計畫之能力。

在演練構想方面，國防部指出，將依共軍犯台可能行動，發展想定架構，國軍以三軍兵力現況，採實兵、實地、實時、實裝方式，規劃部份海空兵力實施對抗操演，置重點於軍種聯合作戰及夜戰等課目，遂行戰力保存、整體防空、聯合截擊及聯合國土防衛作戰等連續5天4夜操演。

在演習課目方面，共分為：戰力保存作為、整體防空效能、聯合截擊與反封鎖作戰能力、聯合國土防衛作戰韌性，以及全社會防衛體系。首先，在「戰力保存作為」部分，因戰力保存為後續戰力發揮基礎，演習驗證地面部隊藉欺敵偽裝、堅固工事與建物掩蔽，艦艇海上機動、分散靠泊，戰機戰備轉場、防空與訊跡管理，確保三軍戰力完整與安全。

「整體防空效能」部分，則會統合運用三軍部隊防空兵、火力，演練近、中、遠程整體防護網，並運用戰機增強聯合防空效能，於本島執行防空作戰任務。至於「聯合截擊與反封鎖作戰能力」，則是整合海上、空中兵力、岸置火力與海巡等，於本島海、空域，遂行反封鎖護航任務，以維持重要聯外海、空交通暢通，並建立海上擊殺鏈，執行濱海打擊作戰實兵操演。

在「聯合國土防衛作戰韌性」部分，各作戰區指揮海(岸)巡、特戰及地面部隊等，遂行近岸防禦、反掃雷破障、反登陸、反空(機)降作戰、關鍵基礎設施防護與城鄉守備實兵演練。最後，「全社會防衛體系」，是要發揮軍民整合與城鄉防護效能，同步執行「同心」、「自強」、「萬安」、「民安」演習；同心演習較去年增加25個參演單位及兵力2,032員，強化14天教召及編實動員能量；另自強演習亦較去年增加11個參演單位及徵購徵用品項30萬5,294件，驗證民間車機、物資採購作業及協力裝備修護能量。

在本次漢光演習的驗證重點，可以區分為：去中心化指管、聯合作戰計劃、整體後勤支援、連續及聯動原則，以及交戰規則等5大重點。

在「去中心化指管」方面，為因應現代戰爭快速變化，戰場複雜度與不確定性日益增加，本次演習藉各種輔助狀況，驗證任務式指揮、分散式指管機制，以遂行獨立防衛作戰任務之能力。

「聯合作戰計畫」方面，則是藉實兵演練，使官兵熟悉戰場環境，瞭解作戰任務及指揮與戰鬥程序，同時磨練各指揮官任務式指揮與授權機制，縮短決策程序，爭取戰場主動優勢，並驗證聯合作戰計畫可行性。

在「整體後勤支援」方面，依各類重要軍品、物資整補採「前推預置、分區屯儲」方式，預屯於部隊周邊戰術地區，藉由堅固建物或地下化設施，降低遭敵集中攻擊造成之損壞，以及運輸與整補之風險，提升部隊作戰持續力。

再者，「連續及聯動原則」方面，會由戰役、作戰、戰術層級，從實戰的角度設計晝夜連續想定及輔助狀況，誘導官兵24小時不間斷演練，著重三軍各級部隊共同執行作戰任務，驗證支援與被支援部隊採取聯合行動實施操演。

最後，「交戰規則」方面，則是依4月份電腦輔助指揮所演習結合交戰規則驗證成效，續藉由實兵演練驗證作戰區以下「任務型交戰規則」及「單兵交戰規則攜行卡」發展成果，期能提升戰時軍事行動合法性與正當性。

▼部隊交戰規則攜行卡範例。（圖／記者陶本和攝）

