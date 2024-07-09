軍方首公布ROE「交戰規則攜行卡」　教官兵開戰何時能用武器

▲單兵交戰規則攜行卡範例。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

有關漢光40號演習，本次驗證有5大重點，包括去中心化指管、聯合作戰計劃、整體後勤支援、連續及聯動原則，以及交戰規則。其中，「交戰規則」部分，國防部9日首次公布ROE「交戰規則攜行卡」範例，確立官兵在開戰時，什麼情況下可使用武器，以及對哪些人或組織不可使用武器等。

國防部指出，將依共軍犯台可能行動，發展想定架構，國軍以三軍兵力現況，採實兵、實地、實時、實裝方式，規劃部份海空兵力實施對抗操演，置重點於軍種聯合作戰及夜戰等課目，遂行戰力保存、整體防空、聯合截擊及聯合國土防衛作戰等連續5天4夜操演。

本次漢光演習的驗證重點，可以區分為：去中心化指管、聯合作戰計劃、整體後勤支援、連續及聯動原則，以及交戰規則等5大重點。

其中「交戰規則」備受矚目，這是依4月份電腦輔助指揮所演習結合交戰規則驗證成效，續藉由實兵演練驗證作戰區以下「任務型交戰規則」及「單兵交戰規則攜行卡」發展成果，期能提升戰時軍事行動合法性與正當性。

國防部9日更首次公布ROE「交戰規則攜行卡」範例，確立官兵可交戰以及應保護對象。國防部法律司人權保障處處長余健昌少將表示，「交戰規則攜行卡」分為正反兩面，正面是說明官兵可攻擊、交戰的對象，以及官兵應該保護的對象；而背面為國際武裝衝突法及國際人道法的普世原則。

軍方表示，交戰規則是針對「開戰時什麼狀況可使用武器」、「開戰後哪些人、組織不能使用武器」等二原則；而今天記者會所公布的，僅是攜行卡範例，會依不同部隊、任務、作戰環境之不同，而製作不同的卡片。