剛全員降薪！平安銀行下令逾百上海員工調回深圳　被指變相裁員

▲上海平安銀行。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

中國平安旗下平安銀行據報為削減成本，近日將上海逾100名員工調至深圳總部，涉及信用卡、消費金融及金融市場部門，不願調遷將給予離職補償，被指變相裁員。對此，平安銀行回應稱，部分員工辦公場所的變更，是為加強管理，控制風險，強化協同，提升效率。

彭博引述消息人士報導，平保上周發出通知，向總部報到的所有零售業務和資訊科技員工，基於成本控制及盈利能力考慮，須調回深圳總部，至於固定收益、貨幣及大宗商品交易業務，將留在上海。

陸媒《北京商報》亦引述知情人士報導，是次調遷時間緊迫，只有一個多月時間便要完成所有必要程序。知情人士指，上海與深圳補貼政策的差異引發員工憂慮，對於在上海正在供樓的員工而言，更換辦公場地後，意味著不僅要承擔深圳的租金，甚至可能出現收入不足以涵蓋額外支出的情況，而由於不調遷的員工會獲得離職補償，故被指是「回遷式裁員」。

對此，平安銀行表示，「近期，我行在進行總行辦公地點統籌管理，涉及少量員工工作地點的變化調整。推進過程中，我們將確保業務穩健連續，過程合法合規，並在切實保障員工合法權益的基礎上進一步加強人文關懷。」

據《南都· 灣財社》報導，上述回應中的「總行辦公地點統籌管理」，是平安銀行去年來架構改革的一個體現，而「精簡架構」 則是關鍵字。

去年以來，平安銀行推動架構改革，取消事業部，精簡總行架構。根據該行2023年財報，總行目前設置了32個一級部門，相較於2022 年減少了11個。

有業內人士透露，在零售金融板塊，今年初平安銀行撤銷了原東區、北區、南區三個區域的零售片區銷售推動部，將綜合金融服務中心整合至綜合金融拓展部。

實際上，早在去年6月上任後，平安銀行黨委書記、行長冀光恆就下令，架構調整、高層變陣、做強分行。在今年3月的2023年度業績發表會上，冀光恆表示，平安銀行的組織架構改革在總行層面已經基本落地，分行還在進行中，成效如何要看兩三年後的業績和市場的反應。冀光恆還坦言，「原來總行太大，體現在部門多、幹部多、人數多。」

另外，今年5月初，平安銀行「全員降薪」 的消息一度引來關注，有多名平安銀行員工向媒體表示，其本人及所在部門當月績效獎金出現不同程度「打折」，幅度從9折到零發放不等，且波及範圍甚廣。不過，平安銀行總行並未回應。值得注意的是，行長冀光恆今年曾提到降本增效、精打細算，強調要「緊緊圍繞全口徑利潤和人均單產」，算好總帳。