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航空雙雄員工年薪比主管高！華航勝過長榮　台灣高鐵破百萬

▲桃園機場做好迎接解除邊境各項管制的準備。（圖／桃機公司提供）

▲2023年非擔任主管職務之全時員工薪資，華航為207.5萬元、長榮航空為193萬元。（圖／桃機公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

疫後航空業復甦，營收表現佳，也反映在薪資，證交所最新公布「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，華航2023年平均薪資突破200萬元，其次是長榮航空193萬元，相比全體平均員工薪資，華航152.6萬元、長榮航空163.2萬元，換言之扣除主管薪資後，顯示員工薪資高於主管。

證交所資料顯示，華航員工人數9653名，2022年非主管職的全時員工平均薪資為163.8萬元，到了2023年成長至207.5萬元。長榮航員工人數8317名，2022年非主管職的全時員工平均薪資為141.7萬元，2023年也成長至193萬元。

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獲利創新高的台灣虎航，員工人數655名，2023年非主管職的全時員工平均薪資168.3萬元。另外，證交所也公布台灣高鐵，員工人數4649名，2022年非主管職的全時員工平均薪資94.8萬元，2023年突破百萬、107.9萬元。

證交所6月初先發布2023年上市櫃公司全體員工平均薪資，月底再發布非擔任主管職的全時員工薪資。證交所表示，「全時員工」是指工作時數達到公司規定的正常上班時數或法定工作時數者，未規定正常上班時數時，大致平均每周工作時數超過35小時者。

「薪資總額」是指歸屬當年度的員工薪資，採權責發生之應計基礎，包含經常性薪資（本薪與按月給付之固定津貼及獎金）、加班費（不論應稅或免稅），及非經常性薪資（非按月發放之津貼、獎金、員工酬勞等），但不包括退職退休金。

證交所表示，本作業採較廣義的薪酬統計概念，即員工當年度因提供勞務而獲取的薪資報酬，無論其名目為何，且揭露內容與所得稅法之所得概念不同，目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

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