知名健身房無預警停業！PO公告前「還在收會費」會員超錯愕

▲店家貼出停業公告。（圖／翻攝自健身房官網）

記者許凱彰、鄺郁庭／綜合報導

台北信義區一間日系健身房7月初突然宣布停業，讓許多剛繳交會費的會員超錯愕。儘管會員多次催討，但始終未有回應。此外，也有前員工指控，業者無理「降薪」、「強制無薪假」。消保官稽查後，業者承諾會退還相關費用，至於勞資爭議將由勞動局介入處理。

據了解，日系健身房b-monster五年前進駐台北信義區，還曾找藝人張鈞甯代言，豈料店家4日卻無預警在官網貼出停止公告暨聲明，指出因前店長、前副店長及其團伙涉嫌將公司資產、公司官網、郵箱後台管理系統等及其所有管理權及密碼竊佔不還，致公司無法與所有會員聯繫及通知，致使公司不得已將停止營業，會退費給會員。

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不過，遭指控的前店長表示，公司原本要簽署為期10年的肖像權使用同意書，後來又有「降薪」、「強制放無薪假」的公告，因為有人覺得不合理，提出要勞工局協商，結果在協商當晚就被資方以刑事案件為由開除。

▲▼遭指控的前店長貼出文件喊冤。（圖／記者許凱彰翻攝）

他表示，當天舉報給勞工局後，勞檢員於6月28日前往，管理人瞿先生用電話跟勞工局說，準備在7月2日會開會調解，「結果7/2在完全沒告知和開會的情況下，直接把我跟副店長開除。」3日晚上回店收東西時，甚至被資方解讀成「佔領」。另外，店家發停業聲明前似乎都還在收會員費，令不少剛繳會費的學員錯愕，向北市消保官陳情。

事後，消保官聯合體育局至門市稽查，但大門深鎖無營業，只得聯繫業者，店家表示願意退費，更會妥善處理消費爭議。另外，員工跟公司之間的勞資爭議，會由北市勞動局介入處理。