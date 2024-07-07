Burberry市值腰斬！傳將「大裁員400人」　給員工2條路選

▲Burberry傳將大裁員400人。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

擁有超過160年歷史，英國奢侈品代表之一的Burberry（博柏利）集團5月公布，去年營業利益暴跌34%，受中國大陸銷售銳減拖累，如今傳出，陷入困境的Burberry為了轉虧為盈，決定裁員，預估可能會裁減數百人，主要影響英國地區的員工。

Burberry以「英倫精神」的經典格紋和風衣外套聞名，更獲頒皇家御用保證，多次在公開場合穿品牌亮相，2001年品牌一度因過時、設計師陸續凋零、營銷跟不上，接近破產倒閉，歷經創意總監多次輪替，仍面臨財務挑戰，過去一年，Burberry股價腰斬，跌掉了近60%的市值，今年情況更嚴峻，該公司5月公告，去年度營利暴跌34%，受累於中國大陸銷售下滑。

根據《電訊報》報導，Burberry為了轉虧為盈，在節省成本計畫中將採取裁員政策，員工在6月下旬的會議上突然得知公司要「重組」，他們被告知兩條路可以選擇，要麼離職，要麼重新申請其他職位。公司內部展開為期45天的諮詢，並暗示可能裁員數百人。

報導中提到，該公司工會正在調解這個裁員方案，但拒絕透露有多少員工受影響，他們擔心有多達400多個員工可能面臨風險。預計這次Burberry大裁員的影響範圍主要都在英國。