女大生和天菜男回家愛愛　好奇Google發現「枕邊人是殺人犯」

▲女上網搜尋，意外發現約會對象是殺人犯。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子約會時遇見天菜對象，2人雖然認識沒多久但感覺非常合拍，發生性關係後更讓她覺得可以嫁給對方，也因此讓她好奇對方的過去，沒想到上網Google對方名字，發現對方竟然是一名變態殺人犯。

美國30歲女子艾瑪(Emma Klipstein)近來在所主持的Podcast節目中驚爆恐怖經歷，她表示，當年還是大學生的她在酒吧認識一名28歲帥氣男子，「他說他28歲，有自己的公司，當天剛好帶所有員工出來慶祝」。

艾瑪和男子的員工聊天，發現每個人對男子的評價都非常好，而且男子出手十分大方、幫所有員工買單，讓她當晚就和對方發生性關係，隔天早上醒來時，對方雖然趕著出門上班，仍讓她繼續留在公寓中休息，紳士態度更加博得她的芳心。

艾瑪和主持搭檔克蘿伊(Chloe Madison)表示，「當時我真的覺得這個男人可以嫁，通常情況下我是不會上網Google約會對象，但當我在那個男人家時我突然很想搜尋他，結果第一個搜尋結果就是，他曾經因為殺人入獄8年，還用攝影機偷拍約會女子的臉，我前晚才剛和他睡過」，嚇得她立即逃出男子公寓。

艾瑪表示，即使這麼多年過去了，想起這件事情仍會讓她緊張冒汗，「我當時竟然身在殺人犯的公寓裡面」，後來對方拼命打電話給她、甚至每天傳語音訊息和簡訊騷擾，嚇得她把對方電話號碼封鎖，再也不敢和對方有任何聯繫。

恐怖故事獲得160萬點閱，許多網友留言，「感謝老天爺，幸好你平安逃出來了」、「好恐怖，為什麼殺人還可以被放出來」、「這個故事告訴我們，千萬不要和認識不深的人回家」、「以後約會前一定要Google一下對方」。