老婆經常回娘家！他用無人機跟蹤　意外發現嬌妻「野外出軌」老闆

▲老公用無人機發現妻子跟一名男子進屋。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

一位大陸男子跟妻子結婚10年，生活算平淡，但去年初妻子變冷漠，還經常回娘家，怎料他用無人機跟蹤妻子，竟然發現她跟小王去野外出軌，讓他氣到想離婚。

根據邴順動漫說報導，湖北十堰一位33歲的景男跟妻子結婚10年，而他去年發現，妻子對自己態度變冷淡，還會故意不理他，而妻子是一名普通工廠工人，前年卻被調到老闆辦公室。妻子稱，因為她工作表現突出。

據悉，妻子之前很少回娘家，但今年初開始每月回家數次，而岳父岳母年紀不算大身體也健康，景男對此很疑惑問她，這樣不用請假嗎？妻子回，能不能請是她的事，不用多操心。去年5月20日，景男找妻子吃飯，順便送她禮物，而妻子又說她要回娘家。

這次，景男用無人機跟蹤妻子，結果發現妻子到了街口，上了一輛黑轎車，一路開到山上的一間小屋，而她跟一名男子進屋，最後跟男子一起回平常上班的工廠。

景男說，他敢確認妻子搞小王，而對方是她老闆，「主要是因為老闆的老婆也在廠裡上班，不方便，所以，我妻子吳某才被迫與她的老闆去野外出軌了。」而有了無人機證據，他也準備跟妻子談離婚。據了解，無人機原本用在軍隊，但現在開始普及化，也飛入了尋常百姓家。

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