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7-11全台首間「霹靂官方授權主題店」！擬真人偶展示區粉絲必朝聖

▲▼7-11今年暑假重磅打造全台首間霹靂官方授權主題店。（圖／7-11提供）

▲7-11攜手霹靂布袋戲共同打造全台首間「霹靂官方授權主題店」，將在7月10日起正式開幕。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

布袋戲迷絕對要衝！7-11宣布，今年與經典原創IP霹靂台柱「素還真」深化合作，打造全台首間霹靂官方授權主題店，從店外到店內皆能感受滿滿霹靂氛圍，還特別設置1座擬真人偶展示區，首展素還真與談無慾，預計每季皆會有不同群雄進駐，且為慶祝7月10日開幕，只要消費滿額就送獨家明信片。

7-11與霹靂布袋戲雙方自2013年起便有深度合作，當時推出期間限定主題店吸引不少粉絲前來體驗帶動話題熱潮，今年暑假重磅打造全台首間霹靂官方授權主題店（7-11日揚門市，新北市三重區中正北路18之2號之3號之4號1樓），將在7月10日正式開幕。

▲▼7-11今年暑假重磅打造全台首間霹靂官方授權主題店。（圖／7-11提供）

▲▼從店外就能看見超霸氣門面。

▲▼7-11今年暑假重磅打造全台首間霹靂官方授權主題店。（圖／7-11提供）

全台首間霹靂官方授權主題店以霹靂最新劇集「刜伐世界」及Q萌圖像「PILIGILI」為主要設計，帥氣、可愛兩種風格兼具，讓門市搖身一變成為霹靂武俠宇宙。

為突顯霹靂一哥素還真的霸氣，在門口就以素還真多種造型設計於柱面打造超氣勢門面，入口天花板則以霹靂群雄生、旦、淨、末、丑、雜創造滿滿霹靂氛圍。走進店內，櫃台處也可發現霹靂台柱素還真、一頁書領軍的主視覺，在座位區、牆柱以及冷藏區牆面皆以不同的「PILIGILI」設計圖素，將Q版布袋戲角色融入其中，多元風格搶眼卻不衝突。

▲▼7-11今年暑假重磅打造全台首間霹靂官方授權主題店。（圖／7-11提供）

▲▼霹靂官方授權主題店以霹靂最新劇集「刜伐世界」及Q萌圖像「PILIGILI」為主要設計，處處都充滿霹靂氛圍。

▲▼7-11今年暑假重磅打造全台首間霹靂官方授權主題店。（圖／7-11提供）

▲▼7-11今年暑假重磅打造全台首間霹靂官方授權主題店。（圖／7-11提供）

▲座位區設計也超用心，以不同的「PILIGILI」設計圖素，將Q版布袋戲角色融入其中。

▲▼7-11今年暑假重磅打造全台首間霹靂官方授權主題店。（圖／7-11提供）

▲就連CITY飲品杯也換上超帥包裝。

更特別的是，門市還特別設置1座擬真人偶展示區，首展日月才子素還真與談無慾，預計每季皆會有不同群雄進駐，不定時送上驚喜，粉絲們可以帶上自己心愛的日月才子們前來合照打卡，一起英雄惜英雄。

▲▼7-11今年暑假重磅打造全台首間霹靂官方授權主題店。（圖／7-11提供）

▲門市還特別設置1座擬真人偶展示區，首展日月才子素還真與談無慾，預計每季皆會有不同群雄進駐。

為慶祝全台首間霹靂官方授權主題店開幕，7月10日起只要在OPEN!PLAZA專櫃單筆消費滿500元，即可獲得1張英雄紀念款明信片，共有2款，數量有限，送完為止，粉絲千萬別錯過。

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