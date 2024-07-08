快訊／國家警報響了！大雷雨轟2地　暴雨警戒區出爐

▲部分縣市午後開始出現大雷雨。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後天氣不穩定，中央氣象署今（8日）下午2時53分針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，並針對屏東縣三地門鄉發布災防告警，暴雨警戒時間持續2小時。

氣象署指出，高雄市、屏東縣大雷雨持續時間至下午4時；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

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▲高雄市、屏東縣發布大雷雨訊息。（圖／氣象署提供）

此外，氣象署針對屏東縣沙漠溪(海神宮)發布災防告警，持續時間至下午4時53分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署表示，今日台灣各地及金門、馬祖為晴到多雲，恆春半島、東南部地區及澎湖有局部短暫陣雨，午後各地有短暫雷陣雨，中南部、大臺北地區及北部山區有局部大雨發生的機率，中南部山區並有局部短延時豪雨發生的機率。

氣象署指出，明日台灣各地及馬祖為晴到多雲，東南部地區、恆春半島及澎湖、金門有零星短暫陣雨，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

大雷雨即時訊息

影響時間：08日白天

＊警戒區域：高雄市、屏東縣

山區暴雨

影響時間：08日白天

＊警戒區域：屏東縣三地門鄉