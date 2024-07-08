花蓮知名法式餐廳「Oh La La」宣布歇業！　9／1最後營業日

▲▼花蓮法式料理餐廳「Oh La La」無預警宣布暫時歇業 。（圖／翻攝自Oh La La 法式薄餅 · 家常菜臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

花蓮知名異國料理餐廳「Oh La La 法式薄餅 · 家常菜」，提供道地的法式料理，包括法式薄餅和鑄鐵燉鍋料理，在Google上擁有4.7顆星評價。豈料餐廳7日無預警宣布歇業，最後營業日為9月1日，消息一出令許多粉絲、顧客大感不捨。

闆娘Rika 昨天在臉書粉絲團發文表示，輪到我們說再見了，「Oh La La 法式薄餅 · 家常菜」將於9月1日暫時歇業。Rika在貼文中表示，餐廳上個月底默默地迎來了七週年，在這精采的七年間，能走到今天著實不易。她對於支持他們的顧客和夥伴們充滿感謝和感動。

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Rika解釋，此次歇業的決定並非突然，也與地震無關，而是出於多方面的考量。店主一家將於秋天前往法國生活一段時間，具體回歸時間尚未確定。她表示，老闆已十幾年沒有在法國生活過，而她也想趁機學習法文，讓女兒在上小學前體驗不同的文化。

對於這個決定，Rika坦言並不容易。一個多月前，她告知店裡的夥伴這個消息時，大家在吧台一邊收店，眼淚止不住地流。回憶起從零開始共同打造餐廳的過程，真心捨不得。

Rika特別感謝這些年來陪伴他們度過高低潮的夥伴們，以及許多關心他們的客人們。她提到，最近看著地震後的蕭條景象，客人們為他們擔心，但也看著夏天漸漸有了人潮，為他們感到高興。這些點點滴滴都是她們超級難忘的回憶。

9月1日將是「OH LA LA 法式薄餅家常菜」最後一天營業，有興趣的朋友們不妨把握機會，前往享受這家餐廳的美味料理。