娘家請客「老公跳出來選餐廳」　她傻了！一票搖頭：沒禮貌

▲老公常幫忙決定餐廳。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

如果是別人請客，會跳出來指定要吃哪家餐廳嗎？近日有網友發文表示，娘家時常約他們吃飯，且餐費都是由爸媽負擔，然而，老公卻常會給意見，指定要吃哪家餐廳，讓她不知道該怎麼辦才好。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「娘家的晚餐，先生很愛決定吃什麼」為標題發文，提到娘家每個月都會有聚餐，餐費都是由父母支付，有時吃餐廳，有時吃路邊攤。過去吃什麼都是他們家討論，且因為考慮到餐費是由父母支付，所以他們都會避免挑選過於昂貴的餐廳，而姊夫也不會有意見，

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然而，自從老公也加入，他每到假日就會主動提出晚上要吃什麼，而且往往選擇餐廳。原PO私下跟先生提過，因為不是對方付錢，所以不應該常由他決定要吃哪家餐廳。只是老公則認為，因為原PO娘家常常討論不出來要吃什麼，他才會幫忙決定。

原PO表示，她理解每個人的家庭生活習慣和觀念可能不同，但是她已經跟先生講過這個問題，對方卻仍然會持續提出晚餐要吃什麼，讓她不知道應該怎麼做才好。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這吃相真難看，而且不懂得感恩。感覺就是一副理所當然，自私的人」、「有夠沒禮貌，要是他再提，我會回：已經決定了喔 」、「這種的我不會帶回娘家，有夠沒禮貌」、「婆家討論一頓晚餐要花上一個小時，我也覺得這麼簡單的小事溝通成本為什麼這麼高！但我不會提意見，畢竟不是出錢的人就不要出聲，配合就好」。