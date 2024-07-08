報名冰店教育課「嫌1人500太貴」　安親班老師狂拗免費：給負評

▲老闆忍無可忍發文。（圖／翻攝自臉書／正當冰）

記者周亭瑋／綜合報導

花蓮人氣冰店「正當冰」除了販售冰品外，也有開設味覺教育課，老闆日前就接到某間安親班的訂單，包括2名老師及12位小朋友；沒想到，其中一位老師嫌1人500元太貴，不斷想拗老師的人頭費用，且當天不僅遲到、亂丟垃圾，還持續抱怨此事，最後更放話「我會上網評論你們！真的是太誇張了！」

「正當冰」日前在粉專指出，他們開設的味覺教育課，第一次有了黑名單，並指明往後一概拒絕該間補習班XX老師的報名。事實上，在對方最初報名時，就有詢問「老師可以不算費用嗎？」而他們已明確回應，老師如果不進場，就可以不收費，但若需要進場，就必須照人頭數報名。

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老闆直言，「這並不是小朋友做冰體驗課程，而是食安講座，在場內聽到的每句話，看到的每個簡報內容都有其價值，我要如何讓一個不報名的人待在教室裡，卻不會對其他人不公平呢？」

原本，老闆以為雙方已達成共識，怎料上課前一天，該名老師又不放棄追問，「兩位老師真的不能不算費用嗎？那我讓老師在外面等，一人500元成本很高。」

老闆接著無奈道，「我們的課程報名是先收款才確認報名成功並保留位子，群組裡寫得清清楚楚，而上課前五天老師說要加報，接著又說當天再補款，於是他給對方一點方便，不執著於此，但在這些交談的過程中，我開始覺得我給方便被當理所當然，不通融就是我的錯、我愛計較。」

不僅如此，明明上課時間、地點、注意事項都在前四天就提醒了，安親班以外的學員也全都提早報到，只有這間安親班的師生，在課程開講10多分鐘後才姍姍來遲；更令他錯愕的是，該名老師瘋狂抱怨，「為什麼老師要收費，這樣成本很高？」

原本，老闆打算保持基本禮貌，然而在下課散場後，看到老師留下不只一袋垃圾，還有未吃完的麵包時，他忍無可忍，並將垃圾全數集中成一袋交給對方，「老師看到還不想拿，是我一邊說謝謝、麻煩妳，一邊堅定地把垃圾遞給她，她才不情願地拿了，最後還邊走邊喊，『我會上網評論你們！真的是太誇張了！』」

最後，老闆也放出監視器畫面，強調「老師若認為我的論述不實、毀謗了您，歡迎公開提出，我可以提供更多錄像佐證。」

對此，上萬網友看傻了眼，紛紛湧入留言「支持不該將方便當隨便，以及使用者付費的原則很重要，必須尊重」、「到底憑什麼認為老師可以免費上課？」「小弟在教育出版界打滾許久，不是所有當老師的都適合當老師」、「這樣的品格也（能）敢從事教育工作？」「這種人當老師真可怕」。