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雲林良品平安箱搶攻中元市場　台塑企業與社福團體共襄盛舉

▲雲林縣政府與雲林縣農會攜手推出「雲林良品平安箱」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府與雲林縣農會攜手推出「雲林良品平安箱」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

搶攻中元普度商機！雲林縣政府與雲林縣農會攜手推出「雲林良品平安箱」，縣長張麗善表示，農曆7月是感恩月，按習俗準備福品祭拜普度公、好兄弟，盼透過整合在地優質農特產品、雲林良品，滿足大眾普度祈福需求，鄉親可向縣農會訂購平安箱，或上雲林良品中元必「 BUY」專區選購。

縣長張麗善表示，華人在感恩月傳遞國人敬天惜福與緬懷先人精神，今年台塑企業之塑化、南亞、台塑、台化四大公司與六輕園區協力廠商及長春大連公司訂購平安箱，預定在普度後將平安箱分別給縣內社福團體，與弱勢團體、家庭分享，形成善的循環，中元普度更具意義。

▲雲林縣政府與雲林縣農會攜手推出「雲林良品平安箱」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台塑企業四大公司、六輕園區協力廠商與長春大連公司訂購平安箱，預定在普度後將平安箱分別給縣內社福團體，與弱勢團體、家庭分享。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣農會總幹事陳志揚表示，雲林縣農會平安箱產品都是雲林在地農特產品，都是農會特別精選安全健康又衛生的好商品，也會是好兄弟、普度公喜愛的普度福品，歡迎大家選購，省去操辦普度品時間，又能實際照顧農民收益。

台塑企業麥寮管理部蔡建樑副總經理表示，台塑企業四大公司及長春集團與麥寮園區協力廠商及員工，每年都會舉辦盛大普度法會，祈求廠區運轉平安，今年仍會比照去年訂購平安箱，並在普度法會後將大部分普度品捐贈縣內社福團體、食物銀行，讓獨居長輩、小朋友等弱勢族群也能享受優質美味雲林良品，並藉由這樣拋磚引玉舉動，讓社會大眾及更多企業廠商支持雲林良品。

農業處長魏勝德說明，「雲林良品平安箱」內容包括雲林縣農會「雲農花生湯、雲農奶茶包」；中華民國農會「素食&油蔥蓬萊米泡麵」；西螺鎮農會「穗美人600g裝精米、牛奶米穀棒」；虎尾鎮農會「虎霸王奶油香蔥薯叔花生」；麥寮鄉農會「花生方塊酥」；台西鄉農會「台灣虱目魚酥」；土庫的產銷履歷「黑糖巧克力、黑糖玫瑰鹽米爆米花」。

▲雲林縣政府與雲林縣農會攜手推出「雲林良品平安箱」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日現場也有雲林良品「中元必Buy」專區共約40間優質廠商之產品，並同步於雲林良品電商平台販售。（圖／記者蔡佩旻攝）

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