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女性政治領袖對談　張麗善與日本前橋市長小川晶「農業談到觀光」

▲同為傑出女性政治工作者相見歡 雲林縣長張麗善、前橋市長小川晶交流婦幼、觀光與農業等政策推動經驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲同為傑出女性政治工作者相見歡 雲林縣長張麗善、前橋市長小川晶交流婦幼、觀光與農業等政策推動經驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善7月1日於日本前橋市道之驛前橋赤城參訪，並與同為傑出女性政治工作者前橋市長小川晶就婦幼照顧、觀光推展、農產運銷、經濟發展等政策交流，互相邀請增加互訪，增進雙邊友誼，提升兩城進步。

張麗善指出，小川晶市長農家出身，擔任過4屆縣議員，從政之前擔任律師看過太多社會不平之事，因此投身政治捍衛弱勢，擔任前橋市長後，對於農業發展、婦幼教育與觀光推動有獨到見解，並有很好的成績，小川晶市長推動的政策，與她現在雲林推動推動農業、婦幼等社會福利政策精神相契合，此次交流相談甚歡，彼此獲益良多。

▲同為傑出女性政治工作者相見歡 雲林縣長張麗善、前橋市長小川晶交流婦幼、觀光與農業等政策推動經驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲此次會談雙方達成彼此增加互訪交流的共識，未來在農產行銷、婦女保護、教育與觀光推動等持續交流，實現互利共贏。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

前橋市小川晶市長表示，前橋市與雲林縣是很相像的城市，農業大縣加上高齡化，也有諸多連結。6月30日前橋市道之驛剛舉辦「台灣祭」活動，展售來自台灣的食品與農產品，並有文化展演活動，小川晶市長同時分享前橋市因應高齡化而推動無人駕駛公車的經驗。儘管該市道路十分乾淨平穩，但面對高齡化，運用AI自駕的大眾交通運輸勢在必行。

縣長張麗善表示，群馬縣前橋市赤城地區為日本唯二國際慢城之一，雲林縣剛獲得世界竹地標榮譽的古坑鄉也極具國際慢城潛力之鄉鎮，致力於保育自然環境生態、維護傳統文化資產以及推動慢活健康的生活方式，慢活慢食慢遊正是我們推動古坑為慢城的目標。此次會談雙方達成彼此增加互訪交流的共識，促進兩地之間的經濟文化交流，實現互利共贏，提升兩地公共服務水平。

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