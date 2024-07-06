涉綠能弊案議長收押！綠營喊成立聽證會　張麗善：全力配合

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨前雲林縣議長沈宗隆去年因涉嫌收受賄賂辭去議長，而補選接任的無黨籍議長黃凱，4日又遭爆涉入「綠能光電業者弊案」羈押禁見，今天綠營反諷，藍白宣稱通過國會濫權法是要查弊案，現在雲林縣府就有現成的弊案可以查，且有縣府官員捲入，呼籲藍白趕快組成調查小組，要求雲林縣長張麗善出席聽證會，她強調，「問心無愧、一切全力配合」。

▲雲林縣長張麗善。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣議會無黨籍議長黃凱4日遭爆涉入「綠能光電業者弊案」，利用議員職權替業者護航。新北地檢署動員百人、大規模搜索40處地點，查扣上百萬現金等，並將黃凱、縣府官員、綠能業者共21人帶回應訊。此外，國民黨籍前雲林縣議長沈宗隆，去年才因涉嫌「收受綠能業者賄賂」，遭以貪污治罪條例起訴，去年10月沈辭去議長後，由黃凱補選當選，沒想到再傳弊案，縣府建設處長交保、黃凱羈押禁見。

張麗善今(6日)出席「雲林縣口湖鄉金湖休閒農業區榮獲「第三屆金牌農村競賽」銅牌獎，二度為雲林農村再生斬獲殊榮，前往口湖鄉金湖休閒農業區張貼紅榜祝賀。」接受媒體聯訪，藍白宣稱通過國會濫權法是要查弊案，現在縣府就有現成的弊案可以查，且有縣府官員捲入，呼籲藍白趕快組成調查小組，要求縣長出席聽證會。

張麗善表示，縣府一切都是依法行政、秉公處理，縣政府同仁沒有任何不法，也嚴格要求。我們不只要肅貪，還要廉政處理所有公共事務，對縣府同仁們相當有信心。現在已經進入所有的司法程序，尤其司法是最後一道正義防線，也盼勿枉勿縱，無論要聽證會或是調查權，一切都是攤在陽光下，「我問心無愧，如真成立，也會全力的配合」。