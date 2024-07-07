約好3天後慶生…愛妻福懋下班遭砸死留3兒女　夫哀痛控人為疏失

▲福懋科技鷹架倒塌造成2死3傷，死者柯女丈夫質疑整起事故是可以避免的人為疏失。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林福懋科技公司昨(6日)下午4時許發生7層樓鷹架倒塌事件，造成2死3傷悲劇，其中1名死者為46歲柯姓女子遭鷹架上的板模砸中頭，送醫搶救不治，留下3名兒女，劉姓丈夫哀痛表示，妻子走的那條路沒有安全措施，相當危險，且當下風雨那麼大，質疑保全為何未阻止。

劉男沉痛說道，他與來自大陸的妻子20多年前相親結婚，育有3名兒女，分別為22歲志願役兒子、就讀護校的18歲女兒，以及9歲老么，目前為小學二年級，自己在福懋企業工作已26年，妻子則是去福懋科技應徵上的，上早上8點到下午4點的早班，但妻子不僅工作，還包辦家裡所有大大小小事情，令他敬佩不已，而7月9日正好是妻子生日，本來約好要慶生，沒料到妻子卻突然離開他們。

還原事發經過，劉男無奈說，妻子與同事2人下班走去停車場途中，鷹架就垮了，在沒有遮蔽物、防護措施的情況下，根本來不及，也沒地方可以閃躲，所以妻子才會被鷹架的板模砸中頭部。

▲當時柯女與同事走人行道下班，遭倒塌鷹架砸中。（圖／張姓民眾提供）



劉男也控訴，妻子與同事走的人行道，平常大家都走那條路上下班，但一旁就是7層樓高的鷹架，又沒有安全設施，已有一定危險度，加上昨天風雨大，現場保全應該先出言阻擋，提醒他們走別條路，卻眼睜睜放行，質疑整起事故是可以避免的人為疏失，如今卻演變成家破人亡的慘劇。