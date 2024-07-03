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張麗善會見群馬縣知事山本一太　推動雲林城市外交

▲雲林縣長張麗善拜會群馬縣知事山本一太 推動雲林城市外交。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善拜會群馬縣知事山本一太 推動雲林城市外交。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善1日前往群馬縣廳拜會群馬縣知事山本一太，雙方就縣政推動經驗、淨零永續產業、經貿合作與觀光推動等議題暢談交流。山本知事除以政治為志業外，也喜愛搖滾樂、熱愛品嘗紅茶與奶茶，特備古坑小農紅茶，及在飛燕煉乳的奶茶和煉乳致贈，貼心舉動，獲得山本一太知事回以燦爛的笑容。

張麗善表示，山本一太知事曾擔任沖繩和北方領土事務大臣、科學技術政策大臣、太空政策大臣等要職，不僅從政經歷豐富，而且在推動環保技術、可再生能源以及數位化轉型都有亮眼政策；擔任群馬縣知事後積極招商引資，促進群馬縣的經濟發展，也有亮眼成績單。

▲雲林縣長張麗善拜會群馬縣知事山本一太 推動雲林城市外交。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善拜會群馬縣知事山本一太 推動雲林城市外交。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

山本一太知事表示，出於個人對台灣的喜愛，他長期以來就非常重視與台灣的交流。群馬縣位於日本中部，擁有得天獨厚的自然環境，及各種豐富的農畜產品，希望張縣長及團隊能在群馬品嚐各種美味的農畜產品，體會群馬的魅力，相信群馬縣與雲林縣兩縣的鄉親友誼將更加增溫，互動更加頻繁。

張麗善指出，雲林縣政府去年9月成立國際事務辦公室，訂定今年國際友誼年，加強城市外交與國際交流。從去年底迄今，已多次於國內外會見許多國家行政首長與政要，建樹頗豐，大大助益雲林縣的國際知名度，深信此次訪問能得到群馬縣廳的進一步支持，促進兩地在更多領域的合作，實現互利共贏。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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