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社會 社會焦點 保障人權

福懋鷹架倒塌奪命！壁連桿材質疑未符標準　勒令停工最高將罰30萬

▲行車記錄器拍到鷹架崩塌瞬間，下班員工在人行道正要走出廠區。（影／張姓民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導

雲林斗六福懋科技公司昨(6日)發生7層樓鷹架倒塌事件，釀成2死3傷。對此，勞動部職安署中區職業安全衛生中心7日到場鑑定，而主任李文進表示，固定鷹架用的壁連桿材質疑似未符合國家標準，且鷹架也疑似未綁好綁緊才釀成悲劇發生，但確切原因還有待進一步調查釐清。

▲▼ 福懋鷹架倒塌，勞動部職安署中區職業安全衛生中心今到場鑑定 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲福懋鷹架倒塌，勞動部職安署中區職業安全衛生中心今到場鑑定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，福懋科技公司近期正在進行第五期擴廠工程，預計於今年底完工，不料昨天下午卻發生鷹架倒塌案件，造成2名員工死亡，另有3人受傷送醫。

透過現場畫面可以看到，當時是下班時間，雲林斗六下起狂風暴雨，有幾名員工撐傘走在人行道上，每個人的雨傘都被穿到變形，幾乎是寸步難行，不料下一秒一旁工地的鷹架卻開始從高空崩落灑落，行人瞬間被淹沒，還有轎車遭砸中。

▲▼ 福懋科技公司鷹架倒塌，釀嚴重傷亡 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼福懋科技公司鷹架倒塌，釀嚴重傷亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼ 福懋科技公司鷹架倒塌，釀嚴重傷亡 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

對此，勞動部職安署中區職業安全衛生中心今到場鑑定，並勒令停工，至於面對記者提問是否因強風導致事故發生，主任李文進表示，不能完全說是強風的問題，但施工是否符合抗強風標準也還需要釐清。

另外，李文進表示，經鑑定後發現，現場固定鷹架用的壁連桿材質疑似未符合國家標準，鷹架也疑似未綁好綁緊，才釀成悲劇發生，但確切原因目前現場仍在鑑定當中，後續也將依據是否有違規狀況裁罰，最高將罰30萬元，若要復工必須針對缺失改善提出計畫書，審核通過方能復工。

▲▼ 福懋鷹架倒塌，勞動部職安署中區職業安全衛生中心今到場鑑定 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲職安署中區職業安全衛生中心主任李文進表示，現場固定鷹架用的壁連桿材質疑似未符合國家標準。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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