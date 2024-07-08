　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

父親林士傑遭槍擊身亡　南市議員林依婷哽咽：一切交由警方追查

記者林東良／台南報導

台南市漁會理事長林士傑遭槍擊身亡案，台南地檢署與台南市警局立即組成專案小組積極偵辦全力緝凶，中午並由檢察官會同法醫相驗查明死因，林的女兒、台南市議員林依婷也到場協助檢警調查。林依婷表示。不認識槍手也不知原因，一切交由警方追查，並請大家給家屬空間。

▲台南市議員林依婷表示，不認識槍手也不知原因，一切交由警方追查，並請大家給家屬空間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲林依婷表示一切交由警方追查，並請大家給家屬空間。（圖／記者林東良翻攝）

林依婷紅著眼眶哽咽表示，希望大家給家屬空間，一切交由警方追查，她們不認識槍手，不知為何會發生此事，爸爸之前一切都正常，所以家屬什麼都不知道。

據了解，林士傑8日清晨5時40分許，出門要去運動，未料走出新樂路住家門口，即遭一名埋伏守候的男子衝過來，持槍近距離朝林男射槍疑至少6槍，其中3槍擊中林男胸部等部位，槍手逞兇後徒步逃離現場，台南市消防局據報出動救護車到場，將林男送醫急救。

奇美醫院指出，林士傑清晨6時19分送抵醫院，經急診團隊全力搶救30分鐘後，仍因傷重宣告不治。

台南市警六分局據報封鎖現場採證，發現現場遺落至少9發彈殼，初判槍手疑似持短槍作案，且應在現場埋伏許久，並了解林士傑的生活作息，應是預謀犯案，且近距離開多槍，明顯殺意甚堅，目前警方正調閱監視器積極緝凶及追查接應等相關共犯到案中。

台南地檢署指出，檢方於8日上午，接獲台南市警局第六分局 通報台南市漁會林姓理事長遭槍擊身亡後，台南地檢署鍾和憲檢察長立即指示黃淑妤主任檢察官、高振瑋檢察官與台南市警察局等組成專案小組，積極指揮警方偵辦。

最高檢察署呼籲：涉案槍手及相關被告勇於自首， 儘速投案。檢察機關將依證人保護法（污點證人）之相關規定做好身分保密，並得獲減輕或免除其刑；相關知情之證人，請儘速向地檢署或警察機關檢舉，將依證人保護法之相關規定做好身分保密。並同時呼籲國人：提供本案相關情資，協助司法人員儘速將要犯緝捕歸案，釐清事實，共同維護社會秩序。

台南地檢署中午由檢察官會同法醫進行相驗，死者女兒台南市議員林依婷等人到場配合協助檢警調查。

ET快訊
黃捷「開鎖闖會議室」　監視器畫面曝光
雙槍殺手轟11槍！　林士傑4部位中彈慘死
林口15歲少女買早餐失蹤7天　168公分、長髮穿運動短褲
快訊／藍綠二次大戰！　現場一片混亂
快訊／NONO現身！涉性侵6女　士院首開庭
宏恩爆女病患遭性侵　分院長驚曝：很多醫院都有
快訊／大雷雨轟5縣市！　防冰雹雷擊
快訊／黃健瑋收道歉聲明　對方認「下藥性侵」不實指控
快訊／宋仲基「升格二寶爸」！　辣妻又懷孕了
快訊／逃跑墜19樓摔死！　24歲男是「創意私房」偷拍上傳者
快訊／17縣市大雨特報！　下到晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

唐治平認母「今最後期限」！士檢回應了：比對身分後依法處理

大小便失禁爆殺機！高雄「折屍藏衣櫃」酷刑索命　檢複驗查死因

快訊／台78大貨車自撞翻覆外車道　駕駛一度受困

殺手至少轟11槍！林士傑遭伏擊4部位中槍　頸部及胸腔為致命傷

OL北車搭電梯被狂頂！70歲翁「怕漏尿」：一直抬高　檢打臉起訴

快訊／汐止汐萬路1男摔3米高駁坎　面朝下淌血無呼吸心跳送醫

快訊／色魔NONO猥褻6女！士院今首開庭　他戴口罩現身了

藥頭見警上門慌了！摸東摸西喊「要去洗腰子」　警搜出毒品

強震後成孤島！大同大禮部落集資購怪手修步道　黑鷹3趟吊掛上山

林口15歲少女離奇失蹤！7天無音訊 　手機訊號曾在新竹、桃園出現

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

高雄美術館豪宅衣櫃藏屍　死者母悲嘆：兇嫌很可惡

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

《紅天鵝》金荷娜抓姦「尪偷吃閨蜜」　2度問Rain：要跟我睡嗎...超曖昧

金秀賢離台「不斷揮手告別」！　「收信到最後一刻」超暖心QQ

唐治平認母「今最後期限」！士檢回應了：比對身分後依法處理

大小便失禁爆殺機！高雄「折屍藏衣櫃」酷刑索命　檢複驗查死因

快訊／台78大貨車自撞翻覆外車道　駕駛一度受困

殺手至少轟11槍！林士傑遭伏擊4部位中槍　頸部及胸腔為致命傷

OL北車搭電梯被狂頂！70歲翁「怕漏尿」：一直抬高　檢打臉起訴

快訊／汐止汐萬路1男摔3米高駁坎　面朝下淌血無呼吸心跳送醫

快訊／色魔NONO猥褻6女！士院今首開庭　他戴口罩現身了

藥頭見警上門慌了！摸東摸西喊「要去洗腰子」　警搜出毒品

強震後成孤島！大同大禮部落集資購怪手修步道　黑鷹3趟吊掛上山

林口15歲少女離奇失蹤！7天無音訊 　手機訊號曾在新竹、桃園出現

在書店竟能享用CAFÉ FINE DINING！職人手沖咖啡配主菜、甜點超特別

郭智輝坦言2025-2028用電吃緊　談核電立場「各種電都需要」

無人拉麵店闆娘翻車！手摸垃圾「補食材狂撥髮」　7hrs監視器抓包

唐治平認母「今最後期限」！士檢回應了：比對身分後依法處理

大小便失禁爆殺機！高雄「折屍藏衣櫃」酷刑索命　檢複驗查死因

第54屆全國技能競賽將登場　雲嘉南分署銲接選手力拚奪金

蔣萬安「深蹲換乘」來了？北捷試辦3個月　75秒深蹲20下賺LINE POINTS

馬路熱到「凸起」7公分！上海氣溫飆破40°C

威剛上半年營收209億元「年增近五成」　看好記憶體維持多頭市場

快訊／台78大貨車自撞翻覆外車道　駕駛一度受困

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

社會熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

快訊／槍手正面曝！雙槍開轟射殺林士傑

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

女大生熟睡遭男友性侵！私密照被拿到學校散佈

男哀求外遇妻別離婚：1周嘿咻1次就好

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽回應

男下海玩水睡著醒來在外海！漂19hrs獲救

高美館豪宅命案　死者疑遭兇嫌「慢慢玩死」　

林士傑家門前遭槍殺！黃偉哲喊話了

即／陸軍官校新生墜樓　家屬放棄急救

更多熱門

相關新聞

黃偉哲視察台南玉井蒸熱廠作業　

黃偉哲視察台南玉井蒸熱廠作業　

近來適逢台南芒果、火龍果等水果旺季，因外銷日、韓等國，需經蒸熱等流程方可在當地販售，市長黃偉哲8日前往玉井熱蒸廠，視察蒸熱、藥檢、消毒、殺菌、包裝等過程，以確保經過處理出口的果品皆符合最嚴格標準，而該廠正處理由南化貿易商出口日本的第一批紅肉火龍果，希望繼芒果之後，為台南水果外銷再下一城。

南市議員父親遭槍擊亡　民眾黨批治安螺絲鬆動

南市議員父親遭槍擊亡　民眾黨批治安螺絲鬆動

台南400限定店授權商品好好買

台南400限定店授權商品好好買

林士傑家門口遭槍殺！最高檢籲槍手：盡速投案

林士傑家門口遭槍殺！最高檢籲槍手：盡速投案

林士傑遭槍擊身亡　南檢全力緝凶

林士傑遭槍擊身亡　南檢全力緝凶

關鍵字：

台南漁會理事長林士傑槍擊林依婷

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

快訊／槍手正面曝！雙槍開轟射殺林士傑

北韓女主播「站第1排」看槍決！隔日詭暴斃

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

馬桶有血！工程師當痔瘡…醫嘆「半年就過世了」

鄭文燦後大刀砍向下一個　曝賴清德「死亡筆記本」名單

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

快訊／泫雅爆10月嫁給龍俊亨！

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

更多

最夯影音

更多

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面