父親林士傑遭槍擊身亡　南市議員林依婷哽咽：一切交由警方追查

記者林東良／台南報導

台南市漁會理事長林士傑遭槍擊身亡案，台南地檢署與台南市警局立即組成專案小組積極偵辦全力緝凶，中午並由檢察官會同法醫相驗查明死因，林的女兒、台南市議員林依婷也到場協助檢警調查。林依婷表示。不認識槍手也不知原因，一切交由警方追查，並請大家給家屬空間。

▲林依婷表示一切交由警方追查，並請大家給家屬空間。（圖／記者林東良翻攝）

林依婷紅著眼眶哽咽表示，希望大家給家屬空間，一切交由警方追查，她們不認識槍手，不知為何會發生此事，爸爸之前一切都正常，所以家屬什麼都不知道。

據了解，林士傑8日清晨5時40分許，出門要去運動，未料走出新樂路住家門口，即遭一名埋伏守候的男子衝過來，持槍近距離朝林男射槍疑至少6槍，其中3槍擊中林男胸部等部位，槍手逞兇後徒步逃離現場，台南市消防局據報出動救護車到場，將林男送醫急救。

奇美醫院指出，林士傑清晨6時19分送抵醫院，經急診團隊全力搶救30分鐘後，仍因傷重宣告不治。

台南市警六分局據報封鎖現場採證，發現現場遺落至少9發彈殼，初判槍手疑似持短槍作案，且應在現場埋伏許久，並了解林士傑的生活作息，應是預謀犯案，且近距離開多槍，明顯殺意甚堅，目前警方正調閱監視器積極緝凶及追查接應等相關共犯到案中。

台南地檢署指出，檢方於8日上午，接獲台南市警局第六分局 通報台南市漁會林姓理事長遭槍擊身亡後，台南地檢署鍾和憲檢察長立即指示黃淑妤主任檢察官、高振瑋檢察官與台南市警察局等組成專案小組，積極指揮警方偵辦。

最高檢察署呼籲：涉案槍手及相關被告勇於自首， 儘速投案。檢察機關將依證人保護法（污點證人）之相關規定做好身分保密，並得獲減輕或免除其刑；相關知情之證人，請儘速向地檢署或警察機關檢舉，將依證人保護法之相關規定做好身分保密。並同時呼籲國人：提供本案相關情資，協助司法人員儘速將要犯緝捕歸案，釐清事實，共同維護社會秩序。

台南地檢署中午由檢察官會同法醫進行相驗，死者女兒台南市議員林依婷等人到場配合協助檢警調查。