距案發地點僅2.5KM！槍手射殺林士傑後拔腿逃　停車場焚車滅證

▲槍手射殺林士傑後，駕車逃逸到2.5公里外的停車場，並焚車滅證。（圖／ETtoday製圖）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市議員林依婷的父親林士傑，8日清晨準備外出爬山的時候，遭埋伏的黑衣人持槍射殺，胸部中彈倒臥血泊之中，雖經緊急送醫搶救仍宣告不治，而黑衣男犯案後先是拔腿狂奔，接著上車離去，車輛在距離案發地點2.5公里處一處停車場被尋獲。

回顧整起事發經過，林士傑8日清晨5時40分左右從新樂街住家出門，打算外出爬山，孰料，才剛踏出家門就遭人持槍近距離連續開槍，地上遺留9枚彈殼，他頭、頸、胸部均中彈，身上至少有3處槍傷，雖經緊急送醫搶救30分鐘，仍因傷勢過重宣告不治。

據悉，專案小組於現場發現11顆彈殼，檢方相驗林士傑遺體後發現，其頸部、胸腔、肩膀、手臂均有槍傷，初步研判頸部及胸腔中彈為致命傷，為進一步確認確切遭槍擊情況及死亡原因，將安排進行電腦斷層掃描及解剖鑑定。

▲林士傑遭槍殺，槍手將車輛棄置台南市南區新建路路外停車場。（圖／記者林東良翻攝）

根據警方初步調查，槍手疑似持短槍作案，且案發前便在林士傑住家附近埋伏閒晃，凌晨5時41分先躲在距離現場約50公尺遠的騎樓處，一見到林士傑現身就衝上前作案，凌晨5時44分原路折返，拔腿往對面公園狂奔逃逸。

槍手接著上車離開現場，並將汽車棄置於新建路一處停車場後，放火將車輛燒毀，湮滅證據後離去。警消清晨5時54分接獲通報，該處有火燒車事件，經進一步調查才得知該輛燒毀車輛，就是涉案車輛。

據了解，車輛停放地點距離案發地點僅2.5公里遠，開車只需6至7分鐘，至於槍手是否自駕、或有共犯接應，目前仍有待進一步調查釐清。

▲林士傑遭槍擊身亡，槍手正面照曝光。（圖／民眾提供）