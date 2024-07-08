林士傑遭射殺！槍手「燒車逃亡」　車內尋獲焚毀短槍

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑(53歲)今(8日)清晨5時40分許於住家門前遭黑衣男持雙槍「近距離射殺」，頸部、胸腔均有槍傷，送醫搶救後宣告不治。警方案發後火速成立專案小組展開追查，於案發地點2.5公里外的一處停車場發現槍手逃逸時使用的車輛，但已經被焚毀，警方進一步勘驗現場，還在車內腳踏板處尋獲已經被燒爛的短槍，是否為作案用槍枝，還有待進一步釐清。

▲警方在焚毀的車內尋獲一把短槍。（圖／記者林東良翻攝）

監視器畫面拍下，今晨林士傑在家門前整理車上物品，正準備外出登山，未料一名戴著口罩的黑衣男子突然從旁衝出，抬手朝著林士傑就是一槍，眼見林倒地後，還變換不同角度朝其連補數槍；後林士傑雖緊急送醫搶救，惟傷勢過重，仍於清晨6時20分宣告不治死亡。

專案小組勘驗現場，發現地上散落11枚彈殼；經初步相驗林士傑遺體，發現頸部、胸腔、肩膀、手臂均有槍傷，初步研判其頸部及胸腔中彈為致命傷。

警方進一步追查，於距離案發地約2.5公里外的新建路停車場尋獲槍手逃逸時使用的車輛，但該車已經被放火焚毀滅證。警方在現場拉起封鎖線進一步採證，還在已經燒得爛毀的車內腳踏板處尋獲一把短槍，但該槍也已遭火焚，外觀已經焦黑爛糊。該槍是否為作案用槍枝，還有待警方進一步採證釐清。