再9天退休遇林士傑被槍殺！傳漁會利益爆殺機　台南警局長說話了

▲預計7月16日屆齡退休的台南市警局長廖宗山，希望在退休前偵破林士傑槍繫命案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市區漁會理事長林士傑，8日清晨於住處門前遭槍擊送醫不治，預計7月16日屆齡退休的市警局長廖宗山，將面臨退休前最後一役，廖宗山強調，必將全力以赴，不容黑道挑釁，將布下天羅地網緝凶，有信心破案！

台南市警察局已與台南地檢署組成專案小組，由即將於7月16日屆齡退休的廖宗山局長親自坐鎮指揮。面對這起重大社會案件，市長黃偉哲要求警方全力偵辦，儘速在最短的時間內將行兇者繩之以法。

地方盛傳此案可能與農漁會利益導致的私人恩怨有關。廖宗山指出，警方正全力偵辦，是否與私人恩怨有關將進一步釐清。台南不容黑道挑釁，將發動數波掃黑，有信心偵破此案。

熟悉台南治安情況的廖宗山，2023年初接任台南市警局長一職，其任內偵破學甲88槍擊案，市警局在廖局長帶領下，強力執行掃蕩暴力犯罪集團、非法槍械等重點工作，以2024年為例，甫於2月下旬執行「第1次全國同步掃黑專案行動」檢肅暴力討債、網路博奕、擄鴿恐嚇等暴力集團；3月間又接續自辦「威力掃蕩、掃黑、肅槍專案行動」，掃蕩不法成果備受外界肯定，未料卻於退休前一周發生林士傑被殺之重大刑案。

廖宗山局長說，台南警界盡心盡力掃蕩非法、維護治安，實不容個別案件損及台南治安形象。警方正全力偵辦此案，必將全力以赴，希望在退休前能破案。