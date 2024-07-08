沈伯洋整理藍綠攻防全過程　揭5點事實：藍委發瘋攻擊、造謠辱罵

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院內政委員會今（8日）《選罷法》修正案再次闖關，藍綠衝突不斷。對此，民進黨立委沈伯洋整理上午攻防過程，他表示，國民黨太晚來「見笑轉生氣」，在走廊辱罵民進黨，藍綠立委更在進入議場主席台攻防時，爆發激烈衝突。沈伯洋強調，民進黨將繼續堅持不能「提高罷免難度」立場。

沈伯洋於Threads上表示，綜合整理了早上「藍綠攻防的過程」，歸類以下5點：第一， 沈伯洋說，民進黨很早就到了現場，半夜就來，基本沒什麼睡；第二， 沈伯洋批評，國民黨自己太晚來，結果「見笑轉生氣」，在走廊大概有半個小時，全部都在辱罵民進黨。

沈伯洋說，第三，民進黨先成功進到「內政委員會」，希望能夠協調，不要審「提高罷免難度」的法案。但國民黨不同意，持續攻擊；第四，沈伯洋指出，雖然民進黨守住了主席台，但中間王鴻薇發瘋似地攻擊楚茵約15秒，打到濺血。徐巧芯則直接咬賴惠員。陳玉珍還撕碎板子，並突然攻擊郭昱晴、黃捷、然後猛力踹吳沛憶。

沈伯洋再指，某台記者更直接用造謠方式提問；而藍委鄭天財還在過程中摸女綠委，嗆聲說敢做敢當，有種來吿；葉元之則在直播，造謠暗示綠委「有色色的事」，結果人家只是在茶水間，口氣非常惡劣；最後是傅崐萁罵洪申翰人渣。

沈伯洋說，第五， 目前狀況，議事人員持續失蹤，簽到單和發言單到現在都還沒出現，民進黨還是堅持不能夠「提高罷免難度」，但國民黨不想要退讓。

▼藍綠委爆發激烈衝突。（圖／記者屠惠剛攝）