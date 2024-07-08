藍酸黃捷成黃「賊」　洪孟楷爆：監視器已經拍到妳破壞門鎖

▲洪孟楷表示，黃捷破壞門鎖的舉動已經被監視器拍下來了。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院內政委員會今（8日）繼續排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，藍綠紛紛祭出甲動，一早就爆發肢體衝突，藍委王鴻薇踢爆，凌晨時就聽聞民進黨立委黃捷找鎖匠，打開內政委員會大門。黃捷反擊嗆造謠，「請拿出證據，鎖匠在哪？不排除提告。」國民黨立法院黨團書記長洪孟楷指出，監視器已拍到民進黨立委黃捷破壞門鎖了。

洪孟楷說，剛剛已跟議事處、相關機關問到了監視器畫面，今天凌晨4點多，黃捷率先來破壞內政委員會大門，闖入委員會，之後5點多另一位民進黨立委鍾佳濱再闖入委員會，「都是用破壞門把的方式，強行進入委員會。」

洪孟楷表示，國民黨依照相關委員會的規定，約莫7點議事人員才來開門前，在6點時甲動到了走廊上，卻已經發現有委員在裡面了，這證明民進黨當家鬧事，還先破壞議事規則，破壞立法院公物，強行先進入到會議室裡面。

洪孟楷強調，現在議事人員正在簽核公文，一簽核完畢後，就會要求將影片提供給媒體，如果說立委當帶頭違法、當家鬧事，影片就可以讓所有國人看到執政黨的嘴臉。

在一旁的國民黨立委徐巧芯嗆黃捷就是黃「賊」！國民黨立委陳玉珍則說，國會議員都可以當小偷，破壞內政委員會辦公室門，「他在做示範嗎？是在告訴全國所有的人說，每個人都可以當賊，然後隨便破壞別人家裡的鎖？」

黃捷稍早澄清，自己比國民黨早，比國民黨認真，要守護人民的罷免權，民進黨委員都很認真，一早就來，有人5點多就到，還有人更早，今天的事實最明確的是王鴻薇打人、揍人，有任何的指控都要拿出證據，「請拿出證據，鎖匠在哪？不排除提告。」